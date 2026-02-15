Megsérült Gulácsi Péter

A lipcseiek Gulácsival és Orbannal a kezdőben álltak fel, a kapust azonban a 29. percben sérülés miatt le kellett cserélni, míg Orban végigjátszotta a mérkőzést. A gól nélküli első félidő után a vendégek az első kapura lövésükből megszerezték a vezetést Mohamed Amoura révén az 52. percben. A Leipzig a vendégek kapusának rossz kirúgása után egyenlítettek, nem sokkal ezután a Wolfsburg második kapura lövése egyben a második vendég gólt is eredményezte. A mezőnyfölényben játszó hazaiak két perccel a vége előtt kiegyenlítettek.

Gulácsiék ezzel az ötödik helyre léptek elő, a Wolfsburg maradt a 15.

Bundesliga, 22. forduló:

Augsburg–Heidenheim 1-0 (0-0)

RB Leipzig–VfL Wolfsburg 2-2 (0-0)

szombaton játszották:

VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (1–0)

Hoffenheim–Freiburg 3–0 (0–0)

Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (2–0)

Hamburger SV–Union Berlin 3–2 (2–1)

Werder Bremen–Bayern München 0–3 (0–2)

Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach 3–0 (2–0)

pénteken játszották:

Borussia Dortmund–FSV Mainz 4–0 (3–0)

A tabella:

1. Bayern München 22 82-19 57 pont

2. Borussia Dortmund 22 47-20 51

3. TSG Hoffenheim 22 47-28 45

4. VfB Stuttgart 22 41-29 42

5. RB Leipzig 22 42-30 40

6. Bayer Leverkusen 21 43-27 39

7. Eintracht Frankfurt 22 44-46 31

8. SC Freiburg 22 32-36 30

9. Hamburger SV 21 24-31 25

10. Union Berlin 22 28-37 25

11. FC Augsburg 22 25-39 25

12. 1. FC Köln 22 31-37 23

13. Borussia Mönchengladbach 22 25-37 22

14. FSV Mainz 05 22 25-37 21

15. VfL Wolfsburg 22 31-46 20

16. Werder Bremen 22 22-42 19

17. St. Pauli 22 20-39 17

18. FC Heidenheim 22 19-48 13

A Hamburg-Bayer Leverkusen mérkőzést március 4-én rendezik.endezik.