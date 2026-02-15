ARÉNA - PODCASTOK
Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa a Sahtar Donyeck ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, az F csoport első fordulójában játszott mérkőzésen Lipcsében 2022. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Megsérült Gulácsi Péter

Infostart / MTI

A Gulácsi Pétert és Willi Orbant foglalkoztató RB Leipzig együttese 2-2-es döntetlent játszott a vendég VfL Wolfsburggal a német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapjának zárómérkőzésén.

A lipcseiek Gulácsival és Orbannal a kezdőben álltak fel, a kapust azonban a 29. percben sérülés miatt le kellett cserélni, míg Orban végigjátszotta a mérkőzést. A gól nélküli első félidő után a vendégek az első kapura lövésükből megszerezték a vezetést Mohamed Amoura révén az 52. percben. A Leipzig a vendégek kapusának rossz kirúgása után egyenlítettek, nem sokkal ezután a Wolfsburg második kapura lövése egyben a második vendég gólt is eredményezte. A mezőnyfölényben játszó hazaiak két perccel a vége előtt kiegyenlítettek.

Gulácsiék ezzel az ötödik helyre léptek elő, a Wolfsburg maradt a 15.

Bundesliga, 22. forduló:

Augsburg–Heidenheim 1-0 (0-0)

RB Leipzig–VfL Wolfsburg 2-2 (0-0)

szombaton játszották:

VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (1–0)

Hoffenheim–Freiburg 3–0 (0–0)

Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (2–0)

Hamburger SV–Union Berlin 3–2 (2–1)

Werder Bremen–Bayern München 0–3 (0–2)

Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach 3–0 (2–0)

pénteken játszották:

Borussia Dortmund–FSV Mainz 4–0 (3–0)

A tabella:

1. Bayern München 22 82-19 57 pont

2. Borussia Dortmund 22 47-20 51

3. TSG Hoffenheim 22 47-28 45

4. VfB Stuttgart 22 41-29 42

5. RB Leipzig 22 42-30 40

6. Bayer Leverkusen 21 43-27 39

7. Eintracht Frankfurt 22 44-46 31

8. SC Freiburg 22 32-36 30

9. Hamburger SV 21 24-31 25

10. Union Berlin 22 28-37 25

11. FC Augsburg 22 25-39 25

12. 1. FC Köln 22 31-37 23

13. Borussia Mönchengladbach 22 25-37 22

14. FSV Mainz 05 22 25-37 21

15. VfL Wolfsburg 22 31-46 20

16. Werder Bremen 22 22-42 19

17. St. Pauli 22 20-39 17

18. FC Heidenheim 22 19-48 13

A Hamburg-Bayer Leverkusen mérkőzést március 4-én rendezik.endezik.

Kezdőlap    Sport    Megsérült Gulácsi Péter

labdarúgás

bundesliga

gulácsi péter

leipzig

A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól

A BL-csoportjában első helyen végző FTC-nek nemcsak az első kerete nagyon erős, hanem az utánpótlása is, ami folyamatosan merítési lehetőséget biztosít a szakmai stábnak arra, hogy az egyes meccseken újabb és újabb fiataloknak adjon játéklehetőséget – mondta az InfoRádióban a Nemzet Sportolója. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó szerint a Vasas jövője szempontjából az a fő kérdés, hogy sikerül-e új, tőkeerős szponzort találni vagy sem.
Magyar Péter is évet értékelt

Egy nappal Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tartott beszédet.
 

Szépen adózik az OTP ukrán leánybankja, díjat is kapott érte

Az OTP Bank ukrán leányvállalata elismerést kapott Ukrajnától, miután a tavalyi évben jelentős adóbevétellel gazdagította az államot, amivel fenntartják a gazdaság működését és többek között az ország védelmének finanszírozását.

Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok

Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben.

Ukraine's ex-energy minister detained while attempting to leave country

His detention comes as he faces legal proceedings after being dismissed in a corruption scandal.

