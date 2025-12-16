ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.55
usd:
327.91
bux:
109761.83
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bécs, Ausztria, 2024. december 15., A dán Michala Elsberg Moeller kapura dob a Norvégia elleni női EHF EURO 2024 döntőjében.Andrea Kareth/SEPA.Media/Getty Images)
Nyitókép: Andrea Kareth/SEPA.Media/Getty Images

Sztár érkezik a Ferencvárosba

Infostart

Jövő nyártól az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának játékosa lesz az olimpiai bronzérmes dán Michala Möller.

A fővárosi klub kedden honlapján jelentette be világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes átlövő szerződtetését.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy 2026 nyarán csatlakozhatok az FTC-hez, hogy a Fradi mezét viselhetem majd a következő idénytől. A klubnak erős identitása és nagy ambíciói vannak, de a szenvedélyes szurkolói kultúra is nagyon passzol hozzám, ezek győztek meg az átigazolásról. Ha ezekre gondolok, már alig várom, hogy találkozzak az új csapattársakkal, hogy tovább fejlődjek és mindent beleadjak a klubért és a szurkolókért” – mondta Möller.

A 25 esztendős játékos Aalborgban kezdte pályafutását, majd az Ikastban, 2021 óta pedig jelenlegi együttesében, az Esbjergben kézilabdázik. Utóbbival két-két kupát és bajnokságot nyert, valamint négyszer bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A múlt vasárnap véget ért világbajnokságon a dán válogatottban ő töltötte a legtöbb időt, átlagosan több mint negyvenöt percet a pályán.

A Ferencváros korábban három új érkezőt, a szintén dán Anna Kristensent, a szlovén Elizabeth Omoregie-t és a spanyol Lysa Tchaptchet Defot jelentette be, továbbá szerződést hosszabbított három magyar válogatott játkosával, Márton Grétával, Klujber Katrinnal és Simon Petrával.

Kezdőlap    Sport    Sztár érkezik a Ferencvárosba

ftc

női kézilabda

igazolás

michala möller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről

Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről

Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Mutatjuk, mit mondanak minderről az elemzők. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
88 év után megtörtént a sokk: németországi autógyárat zár be a Volkswagen

88 év után megtörtént a sokk: németországi autógyárat zár be a Volkswagen

A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 18:23
23 milliárd forintos „meccset” nyert Mbappé a PSG ellen
2025. december 16. 18:00
A FIFA-nál is Ousmane Dembélé lett az év legjobbja
×
×
×
×