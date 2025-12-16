Sztár érkezik a Ferencvárosba

A fővárosi klub kedden honlapján jelentette be világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes átlövő szerződtetését.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy 2026 nyarán csatlakozhatok az FTC-hez, hogy a Fradi mezét viselhetem majd a következő idénytől. A klubnak erős identitása és nagy ambíciói vannak, de a szenvedélyes szurkolói kultúra is nagyon passzol hozzám, ezek győztek meg az átigazolásról. Ha ezekre gondolok, már alig várom, hogy találkozzak az új csapattársakkal, hogy tovább fejlődjek és mindent beleadjak a klubért és a szurkolókért” – mondta Möller.

A 25 esztendős játékos Aalborgban kezdte pályafutását, majd az Ikastban, 2021 óta pedig jelenlegi együttesében, az Esbjergben kézilabdázik. Utóbbival két-két kupát és bajnokságot nyert, valamint négyszer bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A múlt vasárnap véget ért világbajnokságon a dán válogatottban ő töltötte a legtöbb időt, átlagosan több mint negyvenöt percet a pályán.

A Ferencváros korábban három új érkezőt, a szintén dán Anna Kristensent, a szlovén Elizabeth Omoregie-t és a spanyol Lysa Tchaptchet Defot jelentette be, továbbá szerződést hosszabbított három magyar válogatott játkosával, Márton Grétával, Klujber Katrinnal és Simon Petrával.