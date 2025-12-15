ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elõzõ elnöke köszöntõt mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépmûvészeti Múzeumban 2025. december 15-én.
Orbán Viktor sportvezetőt fogadott, a magyar olimpiáról is beszélt Thomas Bach

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke hivatalában fogadta Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökét

A megbeszélésen részt vett Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, valamint Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is - tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

