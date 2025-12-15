Orbán Viktor sportvezetőt fogadott, a magyar olimpiáról is beszélt Thomas Bach

A megbeszélésen részt vett Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, valamint Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is - tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Interjú a NOB vezetőjével

A 71 éves német sportvezető - aki a Magyar Olimpiai Bizottság alapításának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett Budapestre - az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, arra a legbüszkébb 12 éves NOB-elnöksége alatt, hogy sikerült modernizálni a játékokat és ezzel együtt az ötkarikás mozgalmat is.



A MOB-bal kapcsolatban úgy vélekedett, büszkének kell lennie arra, hogy a NOB hat alapító tagjának egyike, illetve arra is, hogy az egy főre jutó olimpiai aranyérmek számában a világ élvonalában van.



A jövőbeni esetleges magyar olimpiai pályázat kapcsán hangsúlyozta, a NOB tagjaiban nincs rossz érzés amiatt, hogy Magyarország egyszer már visszalépett attól. Már csak azért sem, mert az elmúlt időszakban rengeteg olimpiai sportág világbajnokságát vendégül látták már a magyarok, akiknek így "nincs szükségük a bizalom, vagy a hit visszaépítésére", az Agenda 2020 programmal pedig a magyarokhoz hasonló kisebb nemzeteknek is lehet valós esélye sikeres pályázatot benyújtani.



A korábbi elnök szintén fontosnak tartja, hogy a modernizált ötkarikás programmal a fiatal korosztályokat megcélzó sportok is helyet kapnak, növelték a digitális megjelenésüket, ezáltal a jövő generációjából még több érdeklődőt be tudnak vonzani.



"A nemek közötti egyenlőség miatt a nők és a családok számára is vonzóbb lett követni az olimpiát" - tette hozzá a sportvezető.