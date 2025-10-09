ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Nyéki Balázs, az FTC vezetõedzõje (k), Vigvári Vendel (b) és Manhercz Krisztián ünnepli a csapat gyõzelmét a medencében a férfi vízilabda Európai Szuperkupa döntõjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco mérkõzés végén a Komjádi Uszodában 2025. október 8-án. A Ferencváros 15-14-re legyõzte olasz csapatot, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Keményebb volt, mint a BL-döntő – mondta a Ferencváros Európai Szuperkupa-győzelme után Nyéki Balázs

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros szerda este a Komjádi Uszodában 15-14-re legyőzte az Eurokupa-győztes Pro Reccót, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.

A zöld-fehérek megvédték címüket és tartják 2023 májusa óta tartó hazai veretlenségüket a Pro Recco elleni küzdelmes, 15-14-es Európai Szuperkupa-győzelemmel.

Nyéki Balázs vezetőedző a találkozót követően az M4 Sportnak elárulta, hogy több játékos is sérüléssel vállalta a játékot, Sztilianosz Argiropulosz törött bordával inkább csak „csali” volt a vízben, Dusan Mandicra várhatóan most másfél hónapos kényszerpihenő vár, Manhercz Krisztiánnak pedig a hátával volt probléma.

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert emberfeletti teljesítményt nyújtottak ma. Ez a mai Recco saját magához képest jobb állapotban volt, mint mi. Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő, hiszen egy elképesztően éhes Reccóval csaptunk össze” – fogalmazott a szakember, aki kiemelte csapata fegyelmezett játékát.

A meccs egyik legjobbja Fekete Gergő volt.

„Nagyon nagy meccs volt, erre készültünk a világbajnokság óta, erre építettük fel az egész alapozást, boldog vagyok a győzelem miatt. Örülök, hogy ennyiszer kijött rám a lépés, fejben is sokat készültem erre a meccsre, remélem, lesz még sok hasonló vagy jobb is” – mondta a négy gólt szerző válogatott játékos.

A Szuperkupában 2002 óta immár 22. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt éppen a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban az Olympiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát.

Az FTC története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly diadalmaskodott.

