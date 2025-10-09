Keményebb volt, mint a BL-döntő – mondta a Ferencváros Európai Szuperkupa-győzelme után Nyéki Balázs

A zöld-fehérek megvédték címüket és tartják 2023 májusa óta tartó hazai veretlenségüket a Pro Recco elleni küzdelmes, 15-14-es Európai Szuperkupa-győzelemmel.

Nyéki Balázs vezetőedző a találkozót követően az M4 Sportnak elárulta, hogy több játékos is sérüléssel vállalta a játékot, Sztilianosz Argiropulosz törött bordával inkább csak „csali” volt a vízben, Dusan Mandicra várhatóan most másfél hónapos kényszerpihenő vár, Manhercz Krisztiánnak pedig a hátával volt probléma.

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert emberfeletti teljesítményt nyújtottak ma. Ez a mai Recco saját magához képest jobb állapotban volt, mint mi. Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő, hiszen egy elképesztően éhes Reccóval csaptunk össze” – fogalmazott a szakember, aki kiemelte csapata fegyelmezett játékát.

A meccs egyik legjobbja Fekete Gergő volt.

„Nagyon nagy meccs volt, erre készültünk a világbajnokság óta, erre építettük fel az egész alapozást, boldog vagyok a győzelem miatt. Örülök, hogy ennyiszer kijött rám a lépés, fejben is sokat készültem erre a meccsre, remélem, lesz még sok hasonló vagy jobb is” – mondta a négy gólt szerző válogatott játékos.

A Szuperkupában 2002 óta immár 22. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt éppen a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban az Olympiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát.

Az FTC története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly diadalmaskodott.