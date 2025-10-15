ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
A Ferencváros játékosai medencébe ugranak a vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének elsõ fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - CSM Oradea mérkõzésen a Komjádi Uszodában 2025. október 15-én. A címvédő Ferencváros győzelemmel kezdte szereplését férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben: Nyéki Balázs együttese szerda este 19-11-re nyert a Nagyvárad ellen.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Simán győzött a Ferencváros a Bajnokok Ligája nyitófordulójában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Folytatja remeklését a Fradi vízilabdacsapata: az Európai Szuperkupa-győzelem után most a BL-ben is sikerrel rajtolt.

A címvédő Ferencváros győzelemmel kezdte szereplését a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben: Nyéki Balázs együttese szerda este 19-11-re nyert a Nagyvárad ellen.

A Komjádi Uszodában a romániai együttes ugyan jól kezdett, a jó néhány klasszisukat, köztük Manhercz Krisztiánt, Dusan Mandicot, Sztilianosz Argiropuloszt és Vogel Somát nélkülöző zöld-fehérek azonban még az első negyed végére fordítottak, innentől kezdve pedig végig kontrollálták az eseményeket. A meccs legjobbja az öt gólt szerző Vismeg Zsombor volt.

Az FTC a második fordulóban, október 29-én az olasz Brescia otthonába látogat.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C csoport:

FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (román) 19-11 (4-3, 7-1, 3-3, 5-4)

A magyar csapat gólszerzői: Vismeg 5, Vigvári Ve., Nagy Ák. 3-3, Di Somma, Jansik Sz. 2-2, Varga Vi., Paján, Fekete, Vámos 1-1

Gazans tell BBC of safety concerns as Israel says 'no compromise' on hostage returns

Gazans tell BBC of safety concerns as Israel says 'no compromise' on hostage returns

"There is constant shooting in our area," one displaced man says. "There is no water, no electricity and no tents."

