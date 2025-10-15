Simán győzött a Ferencváros a Bajnokok Ligája nyitófordulójában

A címvédő Ferencváros győzelemmel kezdte szereplését a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben: Nyéki Balázs együttese szerda este 19-11-re nyert a Nagyvárad ellen.

A Komjádi Uszodában a romániai együttes ugyan jól kezdett, a jó néhány klasszisukat, köztük Manhercz Krisztiánt, Dusan Mandicot, Sztilianosz Argiropuloszt és Vogel Somát nélkülöző zöld-fehérek azonban még az első negyed végére fordítottak, innentől kezdve pedig végig kontrollálták az eseményeket. A meccs legjobbja az öt gólt szerző Vismeg Zsombor volt.

Az FTC a második fordulóban, október 29-én az olasz Brescia otthonába látogat.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C csoport:

FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (román) 19-11 (4-3, 7-1, 3-3, 5-4)

A magyar csapat gólszerzői: Vismeg 5, Vigvári Ve., Nagy Ák. 3-3, Di Somma, Jansik Sz. 2-2, Varga Vi., Paján, Fekete, Vámos 1-1