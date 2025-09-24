Egymást verték a román szurkolók - félbeszakadt a román-magyar pótselejtező

Az M4 Sport közvetítéséből kiderült, hogy a szerda esti craiovai román-magyar futsal-Eb-pótselejtezős visszavágón 1-0-s hazai vezetésnél félbeszakadt a meccs, mert román szurkolók berohantak a pályára, majd azon átszaladva egymást kezdték verni.

A felvételek szerint pirotechnika is előkerült a csarnokban.

A magyar játékosok azonnal elhagyták a pályát, a mérkőzés folytatása és a kijutás sorsa egyelőre bizonytalan. Az első találkozón egy góllal a magyar válogatott bizonyult jobban, a visszavágón 1-0 volt oda. (A rendőrség könnygázt is bevetett, ilyen helyzetben nem lehet sportolni a csarnokban.)

Az M4 Sport kameramanjának is el kellett hagynia a helyszínt.

Némi szünet után mégis folytatódott az összecsapás - a futsal a parkettán.