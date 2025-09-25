ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.93
usd:
332.88
bux:
98486.64
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrök fékezik meg a román szurkolókat a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőben játszott Románia - Magyarország mérkőzésen a Sala Polivalenta din Craiova sportcsarnokban 2025. szeptember 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kiderült, miért estek egymásnak a drukkerek a román–magyar meccsen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az eredményjelző tábla hibás jelzése váltott ki indulatokat a Románia–Magyarország futsal pótselejtező mérkőzésen, amiért fél órára a játékvezetők félbeszakították az összecsapást. A magyar válogatott végül örülhetett, 10 év után szerepelhet ismét a kontinenstornán.

Nézőtéri rendbontás miatt egy időre félbeszakadt a Románia–Magyarország férfi futsal mérkőzés, az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágója. A hazai szurkolók egy része összeverekedett előbb egymással majd a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, a játékvezető azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. Végül több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a meccs.

A Nemzeti Sport értesülése szerint a szurkolói összecsapásra azután került sor, hogy

a Craiova-szurkolók a meccs félbeszakítását kérték, mivel az eredményjelző Magyarország–Magyarország feliratot mutatott Románia–Magyarország helyett.

Az incidens a magyar válogatottat nem zavarta meg: a mérkőzés végeredménye 2–2 lett, és mivel a párharc első meccsét múlt héten Debrecenben 3–2-re a magyarok nyerték meg, így 10 év után kijutottak az Eb-re.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt
Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A futsal Európa-bajnokságot 2026. január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik 16 csapat részvételével. A futsal Európa-bajnokság résztvevői: a társrendező Lettország, Litvánia és Szlovénia mellett, Örményország, Csehország, Lengyelország, Portugália, Ukrajna, Horvátország, Fehéroroszország, Spanyolország, Olaszország, Grúzia és Magyarország.

A csoportkör beosztását 2025. október 24-én készítik el.

Kezdőlap    Sport    Kiderült, miért estek egymásnak a drukkerek a román–magyar meccsen

magyarország

románia

craiova

futsal-eb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó percről percre
cikkünk frissül

Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó percről percre
Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a nyilvánosságot a szerdai kormányülés friss döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszoltak. Jelentős részben szó volt a nemzeti konzultációról, az Orbán-Trump-telefonról, az energiadiverzifikációról és a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézmény körül kialakult helyzetről.
 

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

Süle András: a hőhullámok új kórokozókat és vérszívókat hoznak, de a gyógyszerekre is hatnak

Süle András: a hőhullámok új kórokozókat és vérszívókat hoznak, de a gyógyszerekre is hatnak

Szeptember 25. a gyógyszerészek világnapja. Az idei téma a klímaváltozás egészségügyre és gyógyszerészetre gyakorolt hatása, melyekkel kapcsolatban a Magyar Gyógyszerészeti Kamara kórházi szervezetének elnöke új kórokozókról, esetleges helyi járványokról, a levegőszennyezés és a vizeinkben lévő gyógyszermaradványok hatásairól és a humán erőforrásbeli problémákról is beszélt.
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányinfó: Magyarország hatalmas veszélybe kerülhet az orosz energiaimport ellehetetlenítése miatt

Kormányinfó: Magyarország hatalmas veszélybe kerülhet az orosz energiaimport ellehetetlenítése miatt

A kormány döntött a fegyverpénz újabb kifizetéséről, amelyet a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonsági dolgozók, valamint a határvadászok és tisztjelöltek is megkapnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy január 1-jétől a 30–40 év közötti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek, miközben az adókedvezmények mértéke is jelentősen emelkedik. A miniszter beszélt arról is, hogy az orosz energiáról való leválás Magyarország és Szlovákia gazdaságát fenyegeti leginkább az IMF szerint. Emellett a kormány intézkedéseket hozott az aranyszínű sárgaság megfékezésére, amely a magyar szőlőállományt pusztítja, és már az ország többségét érinti. A Portfolio élőben tudósít a kormányinfón elhangzott legfontosabb gazdasági hírekről és közlésekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a fordulat Magyarországon: nem jók a kilátások, megugorhat a benzin ára

Érik a fordulat Magyarországon: nem jók a kilátások, megugorhat a benzin ára

Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással lehet a hazai üzemanyagárakra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Airport drone attacks seem professional, says Danish minister, but no evidence of Russian action

Airport drone attacks seem professional, says Danish minister, but no evidence of Russian action

The incidents come after Copenhagen airport was forced to close earlier this week due to a drone incursion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 10:11
Észbontó kínai teljesítmény a Szudoku-vb-n - Egerben
2025. szeptember 25. 08:01
"EL-indul" hosszú útjára a Ferencváros, itthonról - sport a tévében
×
×
×
×