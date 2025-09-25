Nézőtéri rendbontás miatt egy időre félbeszakadt a Románia–Magyarország férfi futsal mérkőzés, az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágója. A hazai szurkolók egy része összeverekedett előbb egymással majd a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, a játékvezető azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. Végül több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a meccs.

A Nemzeti Sport értesülése szerint a szurkolói összecsapásra azután került sor, hogy

a Craiova-szurkolók a meccs félbeszakítását kérték, mivel az eredményjelző Magyarország–Magyarország feliratot mutatott Románia–Magyarország helyett.

Az incidens a magyar válogatottat nem zavarta meg: a mérkőzés végeredménye 2–2 lett, és mivel a párharc első meccsét múlt héten Debrecenben 3–2-re a magyarok nyerték meg, így 10 év után kijutottak az Eb-re.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A futsal Európa-bajnokságot 2026. január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik 16 csapat részvételével. A futsal Európa-bajnokság résztvevői: a társrendező Lettország, Litvánia és Szlovénia mellett, Örményország, Csehország, Lengyelország, Portugália, Ukrajna, Horvátország, Fehéroroszország, Spanyolország, Olaszország, Grúzia és Magyarország.

A csoportkör beosztását 2025. október 24-én készítik el.