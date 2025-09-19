ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.49
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Cser-Palkovics András/Facebook

Eldőlt: pályázatot írnak ki a Videoton értékesítésére – íme, a részletek

Infostart / MTI

Kétlépcsős pályáztatási eljárásról döntött pénteki ülésén Székesfehérvár közgyűlése és egy munkacsoportot is felállított a testület. A cél - ahogy azt a Videoton FCF átvételekor is megfogalmazta a város - az új tulajdonos megtalálása, aki hosszú távon biztosítja a fehérvári labdarúgóklub stabil működését.

„Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy szezonra, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásának előzetes feltételeiről” – erősítette meg közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester az Önkormányzati Kommunikációs Központ pénteki közlése alapján.

Székesfehérvár közgyűlése pénteki ülésén döntött a Fehérvár FC Kft. üzletrészének adásvételére vonatkozó pályázati eljárás előkészítésének megindításáról. A folyamat feladatainak koordinálására, a szükséges egyeztetések lebonyolítására háromfős munkacsoportot hozott létre a képviselőtestület.

A közgyűlést követő nyilatkozatában Cser-Palkovics András úgy fogalmazott: „Úgy ítéljük meg, hogy szerencsére van érdeklődés a Fehérvár FC Kft. irányában, látunk komoly és kevésbé körvonalazott hazai és nemzetközi jelölteket. Éppen ezért szeretnénk két lépcsőben végigvinni a kiválasztási folyamatot. Az első körben megszűrni, hogy kik azok, akik valóban komolyan gondolják, komoly tőkeerővel, szakmai elképzeléssel, jövőképpel rendelkeznek, és mi az, amit pedig tőlük elvárna egy sikeres pályázat esetében az önkormányzat. A sikeres lefolytatás érdekében be fogunk vonni olyan szakértői csapatot is, amely – akár a hazai, akár a nemzetközi érdeklődők tekintetében – tud nekünk a jogi, pénzügyi tanácsadásban segítséget nyújtani. Ez egy komplex feladat, egészen biztos, hogy több hónapig fog ez a pályáztatás tartani. Azért indítottuk el az előkészítést már szeptember közepén, hogy a kétkörös pályázat lebonyolítható legyen még ennek a bajnoki idénynek az időszakában. Bízunk abban, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és megtaláljuk a Vidi új tulajdonosát.”

Garancsi István, a Fehérvár FC tulajdonosa május 26-án jelentette be, hogy egyforintos vételárért felajánlotta a klubot Székesfehérvár városának, a városi közgyűlés pedig júniusban hozott döntést arról, hogy készek átvenni és tovább vinni a fehérvári labdarúgás ügyét.

A Videoton FC Fehérvár jelenleg a Merkantil Bank Ligában, azaz az NB II-ben szerepel.

Kezdőlap    Sport    Eldőlt: pályázatot írnak ki a Videoton értékesítésére – íme, a részletek

videoton

labdarúgás

pályázat

székesfehérvár

labdarúgóklub

garancsi istván

cser-palkovics andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék

Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék

Az amerikai kamatvágás után a pénteki nap első felében is kitartott a jó hangulat a világ tőzsdéin, Európában és Amerikában is méréskelt pluszokat láthatunk. A magyar tőzsde a nap közepén lefordult, de a zárásra felpattant a BUX.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti

Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti

Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Estonia says three Russian MiG-31 fighter jets remained in Estonian airspace for 12 minutes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 19:03
Megvan az első magyar érem a zágrábi birkózó-világbajnokságon
2025. szeptember 19. 15:47
Húsz éve nem esett meg ilyen a Barcával
×
×
×
×