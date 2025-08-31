ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Németh Nándor (j) és edzője, Plagányi Zsolt az úszó országos bajnokságon a Duna Arénában 2024. április 9-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Plagányi Zsolt: úszóink nem lesznek versenyképesek, ha nem figyelünk jobban oda az alkati adottságokra

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Több olyan versenyzőnk is van, akiknek az alkati adottságai nem ideálisak arra, hogy kiugró eredményt érjenek el – mondta az InfoRádióban az FTC edzője. Úgy véli, több időt, energiát kell szánni arra, hogy a fiatalok kiválasztása koncentráltabban, többféle szempontot figyelembe véve történjen, mert ellenkező esetben nem csökkenthető a lemaradás a nemzetközi élmezőnnyel szemben.

A magyar úszósportban a jövőben az eddigiektől részben eltérő szempontok szerint lenne érdemes kiválasztani és menedzselni a tehetséges fiatalokat – véli Plagányi Zsolt. A világbajnoki bronzérmes Németh Nándor edzője az InfoRádióban úgy fogalmazott, utánpótlás szintjén egyértelműen a kiválasztásban van lemaradásban Magyarország a többi nagy úszónemzethez képest. Szemléltetésképpen felidézte, hogy egy korábbi nemzetközi versenyen a lelátón fiatal ausztrál úszólányok mellé ült, akik egytől egyig magasabbak voltak nála, mindegyiküknek hosszú karjai, hosszú lábai, keskeny csípője, szép, izmos teste volt. Az FTC edzője szerint ilyen korban ez a magyar úszóknál elég ritka a lányoknál, de a fiúknál is kevés példa van rá.

Úgy véli, idehaza is még inkább arra kell törekedni, hogy felkutassák az egyedi képességgel rendelkező fiatalokat, akik fel tudják venni a versenyt a nemzetközi mezőny legjobbjaival. Plagányi Zsolt megítélése szerint

több olyan versenyzőnk is van, akiknek az alkati adottságai nem ideálisak arra, hogy kiugró eredményt tudjanak elérni.

Az úszás ugyanis egy alkatfüggő sportág, ennek megfelelően érdemes végezni az utánpótlás-toborzást.

Plagányi Zsolt kiemelte: a Magyar Úszó Szövetség jelentős állami támogatásban részesül, a körülmények és a feltételek adottak. Az érintettek mindent megtesznek azért, hogy felnőtt és utánpótlás szinten is a lehető legjobb edzőtáborozási és utazási lehetőségeket biztosítsák, a szakmai munka háttere teljesen rendben van, ezeken a területeken nem lehet kivetnivalót találni

Cseh László, Milák Kristóf és Kovács Ágnes korábbi edzője arról is beszámolt, hogy nemrég egyeztetett Sós Csaba szövetségi kapitánnyal, akivel egyetértettek abban, hogy a következő időszakban a versenyeztetést kell előtérbe helyezni, így várhatóan az lesz a cél, hogy a válogatott kerettagok minél több versenyen induljanak. Ez vélhetően azt eredményezi majd, hogy

kevesebb edzőtábort iktatnak be a programba, inkább az éles versenyzés kerül a középpontba.

„Ha nem tudunk kinevelni olyan versenyzőket, akik fizikailag, alkatilag megütik az elvárt nemzetközi szintet, akkor hosszabb távon nem leszünk versenyképesek” – figyelmeztetett a mesteredző.

Úgy véli, a szakembereknek, edzőknek nyitottabb szemmel kell figyelniük a tehetségeket, és azokra kell fókuszálni, akikkel a legnagyobb esély van eljutni a csúcsra. Hozzátette: már gyerekkorban nézni kell az alkati adottságokat, fejleszteni kell azokat, és még több időt, energiát kell szánni arra, hogy a fiatalok kiválasztása koncentráltabban, többféle szempontot figyelembe véve történjen. Mint mondta, zsákutca, ha olyan fiatalokat menedzselnek, akiknek nincsenek meg a képességeik, adottságaik arra, hogy versenyben legyenek a világ legjobbjaival. Plagányi Zsolt szerint ha ez a szempont nem kerül előtérbe, nem fognak jönni a jó eredmények.

KAPCSOLÓDÓ HANG

