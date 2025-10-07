ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 7. kedd
Nyitókép: Facebook/Magyar Úszó Szövetség

Sós Csaba bekeményít: ami az úszó-vb-n történt, az nálam nem oké

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
Új metódus szerint készülnek a magyar úszóválogatott tagjai, mint eddig, a nyári Európa-bajnokságon szereplő csapat összetételét is a mostantól számított időeredmények alapján jelöli ki Sós Csaba szövetségi kapitány.

Átalakítják a magyar úszók felkészülését a közelgő Európa-bajnokság előtt – mondta el az InfoRádióban Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.

„Sokkal több verseny lesz, amire elmegyünk, és kevesebb edzőtábor. A korábbiakhoz képest jelentős eltérés, hogy együtt megyünk” – mondta a kapitány, aki szerint eddig „sporadikusan hol ide, hol oda ment egy-két úszó, de ez nem tartható tovább, nincs olyan sok úszónk, ezért most már együtt fogunk menni.

Amikor versenyre megyünk, az egész válogatott megy, és az edzőtáborba is.

Aki nem akar részt venni, nem vesz részt, de ha máshova akar menni, azt magának kell megoldania” – fogalmazott.

Lesz egy hosszú edzőtábor a válogatottnak, oda megy az egész magyar csapat. A helyszíne még nincs meg, ahogy a kapitány fogalmazott, ekkora létszámmal nem olyan egyszerű normális edzéskörülményeket találni, de a tábor minden bizonnyal februárban lesz, és valószínűleg Egyiptomban vagy valamelyik öböl menti államban. Egy ilyen táborozásnál a költség is szempont, és Egyiptom jóval olcsóbb, mint mondjuk a Kanári-szigetek, viszont az öböl menti helyszínek meg drágábbak, de a színvonaluk hasonló. „Nekünk az kell, hogy meleg legyen, fűtött medence, normális szállás és normális étkezés” – fogalmazott Sós Csaba.

A kérdésre, hogy havi egy verseny-e az ajánlott, úgy felelt:

„nem ajánlott, hanem ez lesz, a válogatott ennyire megy”.

Most októberben a Világkupán indul a csapat, amit két amerikai városban, Indianapolis, illetve Chicago mellett, illetve Torontóban tartanak. Novemberben lesz a rövidpályás országos bajnokság, ami Sós Csaba szerint „mindig egy fél Európa-bajnokság színvonalú”, aztán jön a rövidpályás Európa-bajnokság. Január végén a mostani tervek szerint Genf vagy Barcelona következik, még nincs meg az európai szövetség végleges naptárja. Februárban jön az edzőtábor, márciusban a Flandria Kupa valamelyik Benelux-államban, áprilisban a magyar bajnokság, májusban a szokásos Mare Nostrum-sorozat, ami tulajdonképpen három verseny, és már jön az Eb. Vagyis a februári edzőtábort leszámítva minden hónapra jut verseny.

A kérdésre, hogy mi a változtatás oka, és összességében mit vár ettől, a szövetségi kapitány azt felelte: „eltolódtak a hangsúlyok, és ez hosszas elemzést igényelne. Egy időben jó volt, hogy minél több edzőtábor volt, de ennek most már nincs hozadéka.

Még nem fordult elő, ami most a vb-n, hogy 23 úszónkból 19 nem úszta meg a legjobbját. Ez nálam nem oké.

Tehát ez nincs rendben” – mondta a kapitány.

Felidézte, hogy ezt a rendszert már a párizsi olimpia előtt elkezdték, és az ottani eredményeken ez meg is látszott. Példaként említette, hogy Németh Nándor akkor is elindult a Világkupákon, még a US Openen meg rövidpályás Eb-n is, aztán Párizsban tudta elérni azt először, hogy a döntőben úszta a legjobb idejét, és csak hajszállal maradt le a dobogóról 100 gyorson.

úszás

magyar válogatott

európa-bajnokság

sós csaba

