Kl: csodát művelt a Győr, egy lépésre került a főtáblától

A zöld–fehérek az első félidőben lényegesen jobban játszottak a Csongvai Áronnal felálló vendégüknél és Gavric góljával a 34. percben ledolgozták az első meccsen (1-2) összeszedett hátrányukat, majd a fordulás után, a 60. percben éppen Csongvai öngóljával fordították meg a párharcot. A svéd együttes a második játékrészben büntetőt hibázott, a hajrában pedig a felső lécig jutott.

A Győrben a főtáblára jutásért a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel, vagy a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee Uniteddal találkozik.