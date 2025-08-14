ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Miljan Krpic, a Győr (j) és Erik Flataker, a Stockholm játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott ETO FC - AIK Stockholm visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Kl: csodát művelt a Győr, egy lépésre került a főtáblától

Infostart / MTI

Az ETO FC Győr bravúros teljesítménnyel 2–0-ra legyőzte a vendég AIK Stockholmot a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel megfordította a párharcot és 3-2-es összesítéssel bejutott a selejtező utolsó körébe.

A zöld–fehérek az első félidőben lényegesen jobban játszottak a Csongvai Áronnal felálló vendégüknél és Gavric góljával a 34. percben ledolgozták az első meccsen (1-2) összeszedett hátrányukat, majd a fordulás után, a 60. percben éppen Csongvai öngóljával fordították meg a párharcot. A svéd együttes a második játékrészben büntetőt hibázott, a hajrában pedig a felső lécig jutott.

A Győrben a főtáblára jutásért a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel, vagy a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee Uniteddal találkozik.

Kezdőlap    Sport    Kl: csodát művelt a Győr, egy lépésre került a főtáblától

labdarúgás

konferencia

stockholm

eto fc győr

ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
