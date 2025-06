Hétfő hajnalig tartott a káosz, félezer előállítás a PSG győzelme után – videók

A döntőt követően, szombatról vasárnapra virradóra 563 előállítás történt Franciaország-szerte, ebből 491 Párizsban, és 307 embert őrizetbe is vettek. Az éjszaka folyamán egy 17 éves fiatalt halálra késeltek a délnyugat-franciaországi Daxban, Párizsban pedig egy húszas éveiben járó fiatalember volt az ünneplés áldozata.

