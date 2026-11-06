ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 6. péntek Lénárd
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hírek, sajtóinformációk.
Nyitókép: Pixabay

Közzétették az egészségügyi szakdolgozók új bértábláját – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Közzétette az Egészségügyi Minisztérium a szakdolgozók új bértábláját, négy, összesen 395 millió euró értékű finanszírozási megállapodást írtak alá a kormány és a Európai Beruházási Bank képviselői, a Magyarországgal szembeni, 7. cikk szerinti eljárás lezárását szorgalmazza az Európai Néppárt képviselőcsoportja – a nap legfontosabb hírei.

Közzétette az Egészségügyi Minisztérium a szakdolgozók új bértábláját, a sávos bérrendszert cellás bértábla váltja. A tárca szerint így a végzettséget és a szakmai tapasztalatot is figyelembe tudják venni a fizetéseknél. A szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal emelkedik 2027-ben. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: átlagosan 130 ezer forinttal keresnek majd többet havonta az egészségügyi szakdolgozók 2027-től, de például egy 40 éve segédápolóként dolgozó bére több mint 200 ezer forinttal nő.

Négy, összesen 395 millió euró értékű finanszírozási megállapodást írtak alá a kormány és a Európai Beruházási Bank képviselői. Az Európai Beruházási Bank elnökét fogadta Magyar Péter miniszterelnök is, aki úgy fogalmazott, hogy a működő és emberséges Magyarország megteremtéséhez szükséges beruházások finanszírozásáról tárgyaltak.

Újra az Alkotmánybírósághoz fordultak a bankok a kamatstop miatt. Ez már a negyedik beadvány, az elsőt tavaly májusban nyújtották be, de döntés még nem született.

Összehívták hétfő reggelre a parlament nemzetbiztonsági bizottságának nyílt ülését az ügynökakták miatt. Apáti István, a testület Mi Hazánkos elnöke bejelentette: az ülésen a november 4-én közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról lesz szó. A kormányfő közölte, a TISZA nem vesz részt a Fidesz alvállalkozói által összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson.

Kész felajánlani lemondását az Országgyűlés elnökének az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az ügynökakták adatbáziában történt informatikai hiba miatt. A problémát már elhárították.

December 17-én hallgatná meg Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda volt vezetőjét a parlament végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága, amely több más személy beidézéséről is döntött. December 16-án például Schadl Györgyöt, a végrehajtói szervezet volt vezetőjét és Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt hallgatnák meg,

Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a házelnökkel szemben a fideszes Németh Balázs az Országgyűlés mentelmi bizottságánál. Az ellenzéki országgyűlési képviselő indoklása szerint Forsthoffer Ágnes korábban már javított vagyonnyilatkozatából kimaradt, hogy 2026 márciusáig ügyvezetője volt egy milliárdos forgalmú cégnek.

Jövőre ismét drágulnak az autópálya-matricák. A 2027-es díjakat az augusztusi, 1,3 százalékos infláció alapján állapították meg. A D1-es egynapos úthasználati díj 5.630 forint lesz, a 10 napos 6.990. A személyautók éves országos matricája 62.560 forintba, az éves megyei jogosultság pedig 7.280 forintba kerül januártól.

Nemzetközi szakszervezetek tüntetnek majd hétfőn a győri Audi előtt. A meghirdetett demonstráció célja felhívni az európai döntéshozók és beruházók figyelmét az ágazatban dolgozó mintegy 14 millió ember megélhetésének fontosságára.

Felfüggesztette a gyártást a környei Volta rézfólia gyártó egyik üzemében a környezetvédelmi hatóság, miután szennyezés került a helyi patakba. A Volta akkumulátorokhoz gyárt rézfóliát.

Olajos Péter lett a napelemes pályázatokat is kezelő Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója. Az 58 éves Olajos Péter mérnök, politikus, 2004–2009 között a Magyar Demokrata Fórum európai parlamenti képviselője volt.

Elindult a rugalmas iskolakezdésről szóló javaslat társadalmi egyeztetése. A tervezet több jogot adna a szülőknek és az óvodapedagógusoknak az iskolaérettséggel kapcsolatos döntésben.

Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A komplex vizsgálatnak része az intézmény fejlesztését szolgáló javaslatcsomag is.

Novembertől újra a Nébih-hez tartozik az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás felügyeletének területe. A feladatot eddig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság látta el.

A német kancellárral is tárgyal jövő kedden a magyar kormányfő Berlinben. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter is.

A Magyarországgal szembeni, 7. cikk szerinti eljárás lezárását szorgalmazza az Európai Néppárt képviselőcsoportja. A kezdeményezést a frakció küldöttségének magyarországi látogatása előzte meg. A képviselők a demokratikus reformok végrehajtásában és a jogállamiság helyreállításában elért eredményeket vizsgálták.

Néhány órán belül háromszor riasztották a magyar Gripeneket délelőtt. A honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán arról számolt be: három civil utasszállító repülőgépet érintő bombafenyegetés miatt rendelt el a NATO riasztást. Az első a Brüsszelből Szófiába tartó Airbus A321-es miatt történt. Ezután két, Prágából induló, egy Ciprusra és egy Bukarestbe tartó utasszállítót érintett a bombafenyegetés.

Bombafenyegetés miatt négy repülőgép hajtott végre kényszerleszállást Franciaországban. A hatóságok nyomoznak, hogy kiderüljön, honnan származnak a riasztások, amelyek egész Európát érintik. Spanyolországban szintén 4 nemzetközi járatot érintett hamis bombafenyegetés. A római és szófiai repülőterekre küldött bombafenyegetések az orosz ultranacionalista, antifeminista mozgalomtól származhatnak.

Az amerikai elnök továbbra is bízik abban, hogy hamarosan megállapodás születhet az orosz-ukrán háború lezárásáról. Donald Trump az orosz elnök különmegbízottjával tartott tárgyalás után nem ismertette a megbeszélés részleteit.

Alaptalannak nevezte a Fehér Ház azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az amerikai külügyminiszter és a hadügyminiszter távozna a republikánusok félidős választási veresége után. Pete Hegseth leváltása azután merült fel, hogy JD Vance alelnök az iráni háborút okolta a választási kudarcért.

Kaliforniában minden halálos ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre változtatott a kormányzó. A demokrata párti Gavin Newsom azzal indokolta döntését, hogy az állam által végrehajtott halálbüntetés összeegyeztethetetlen Kalifornia értékeivel és aláássa az igazságszolgáltatási rendszer alapjait.

Általánosan betiltaná az arc eltakarását nyilvános helyeken a szlovén kormány. A kezdeményezés eredetileg a muszlim nők által viselt burkák és nikábok korlátozására irányult, a tervezett tilalom azonban vallási hovatartozástól függetlenül mindenkire vonatkozna.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Napinfo    Közzétették az egészségügyi szakdolgozók új bértábláját – a nap hírei

a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Tényfeltáró bizottságot hoz létre a Mazsihisz az ügynöklisták nyilvánosságra kerülése után. A Zsidó Emlékezet Bizottsága azt vizsgálja majd, hogyan működött együtt az állambiztonság a rendszerváltás előtt a magyarországi zsidó felekezeti intézményekkel és közösségekkel.
 

Sári Zsolt az ügynökaktákról: a hiteles adatokkal jobban megérthető, mi miért történt, mert a rendszer volt a fő bűnös

„Azt írtak le, amit jónak láttak” – B. Tóth László az állambiztonsági múltjáról

Ügynökakták: a Fidesz a politikai felelősök megnevezését követeli

Kijavították a Nyitott Akták hibáját – felajánlja a lemondását Cseh Gergő Bendegúz

Magyar Péter reagált a lemondására irányuló követelésre

Medveczky Ilona: engem zsarolt az állambiztonság

Felföldi József debreceni milliárdos: soha nem végeztem ügynöki tevékenységet

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Félnek a befektetők, veszik a dollárt

Félnek a befektetők, veszik a dollárt

Hatalmasat estek tegnap a mesterséges intelligenciához kötődő részvények, és a zuhanás hatása több más piacra is átterjedt. A befektetők az amerikai kötvényekben és a dollárban kerestek menedéket, miközben az olaj ára is emelkedett. Mindez a forintra is komoly nyomást gyakorolt, így a magyar fizetőeszköz reggel 326 körül állt a dollárral és 364,6 körül az euróval szemben. Délután friss amerikai munkaerőpiaci adatok jelentek meg, amelyek jelentősen felülmúlták a várakozásokat: októberben a várt 65 ezer helyett 165 ezer új munkahely jött létre, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékról 4,1 százalékra csökkent, miközben a dollár tovább erősödött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban

Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban

A Google egy gyors biztonsági ellenőrzés elvégzését javasolja minden Gmail-felhasználónak.

BBC
Business Sport Travel Science
Meghan's father Thomas Markle appears in court after arrest on charge relating to child sex abuse material

Meghan's father Thomas Markle appears in court after arrest on charge relating to child sex abuse material

The 82-year-old was arrested in Florida this morning after FBI searches of two Los Angeles-area storage units - he has previously denied allegations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 22:02
Energiaellátási garanciát követel Volodimir Zelenszkij – a nap hírei
2026. november 1. 21:30
Drágult a dohányzás vasárnaptól Magyarországon – a nap hírei
×
×