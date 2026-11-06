Közzétették az egészségügyi szakdolgozók új bértábláját – a nap hírei

Közzétette az Egészségügyi Minisztérium a szakdolgozók új bértábláját, a sávos bérrendszert cellás bértábla váltja. A tárca szerint így a végzettséget és a szakmai tapasztalatot is figyelembe tudják venni a fizetéseknél. A szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal emelkedik 2027-ben. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: átlagosan 130 ezer forinttal keresnek majd többet havonta az egészségügyi szakdolgozók 2027-től, de például egy 40 éve segédápolóként dolgozó bére több mint 200 ezer forinttal nő.

Négy, összesen 395 millió euró értékű finanszírozási megállapodást írtak alá a kormány és a Európai Beruházási Bank képviselői. Az Európai Beruházási Bank elnökét fogadta Magyar Péter miniszterelnök is, aki úgy fogalmazott, hogy a működő és emberséges Magyarország megteremtéséhez szükséges beruházások finanszírozásáról tárgyaltak.

Újra az Alkotmánybírósághoz fordultak a bankok a kamatstop miatt. Ez már a negyedik beadvány, az elsőt tavaly májusban nyújtották be, de döntés még nem született.

Összehívták hétfő reggelre a parlament nemzetbiztonsági bizottságának nyílt ülését az ügynökakták miatt. Apáti István, a testület Mi Hazánkos elnöke bejelentette: az ülésen a november 4-én közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról lesz szó. A kormányfő közölte, a TISZA nem vesz részt a Fidesz alvállalkozói által összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson.

Kész felajánlani lemondását az Országgyűlés elnökének az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az ügynökakták adatbáziában történt informatikai hiba miatt. A problémát már elhárították.

December 17-én hallgatná meg Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda volt vezetőjét a parlament végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága, amely több más személy beidézéséről is döntött. December 16-án például Schadl Györgyöt, a végrehajtói szervezet volt vezetőjét és Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt hallgatnák meg,

Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a házelnökkel szemben a fideszes Németh Balázs az Országgyűlés mentelmi bizottságánál. Az ellenzéki országgyűlési képviselő indoklása szerint Forsthoffer Ágnes korábban már javított vagyonnyilatkozatából kimaradt, hogy 2026 márciusáig ügyvezetője volt egy milliárdos forgalmú cégnek.

Jövőre ismét drágulnak az autópálya-matricák. A 2027-es díjakat az augusztusi, 1,3 százalékos infláció alapján állapították meg. A D1-es egynapos úthasználati díj 5.630 forint lesz, a 10 napos 6.990. A személyautók éves országos matricája 62.560 forintba, az éves megyei jogosultság pedig 7.280 forintba kerül januártól.

Nemzetközi szakszervezetek tüntetnek majd hétfőn a győri Audi előtt. A meghirdetett demonstráció célja felhívni az európai döntéshozók és beruházók figyelmét az ágazatban dolgozó mintegy 14 millió ember megélhetésének fontosságára.

Felfüggesztette a gyártást a környei Volta rézfólia gyártó egyik üzemében a környezetvédelmi hatóság, miután szennyezés került a helyi patakba. A Volta akkumulátorokhoz gyárt rézfóliát.

Olajos Péter lett a napelemes pályázatokat is kezelő Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója. Az 58 éves Olajos Péter mérnök, politikus, 2004–2009 között a Magyar Demokrata Fórum európai parlamenti képviselője volt.

Elindult a rugalmas iskolakezdésről szóló javaslat társadalmi egyeztetése. A tervezet több jogot adna a szülőknek és az óvodapedagógusoknak az iskolaérettséggel kapcsolatos döntésben.

Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A komplex vizsgálatnak része az intézmény fejlesztését szolgáló javaslatcsomag is.

Novembertől újra a Nébih-hez tartozik az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás felügyeletének területe. A feladatot eddig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság látta el.

A német kancellárral is tárgyal jövő kedden a magyar kormányfő Berlinben. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter is.

A Magyarországgal szembeni, 7. cikk szerinti eljárás lezárását szorgalmazza az Európai Néppárt képviselőcsoportja. A kezdeményezést a frakció küldöttségének magyarországi látogatása előzte meg. A képviselők a demokratikus reformok végrehajtásában és a jogállamiság helyreállításában elért eredményeket vizsgálták.

Néhány órán belül háromszor riasztották a magyar Gripeneket délelőtt. A honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán arról számolt be: három civil utasszállító repülőgépet érintő bombafenyegetés miatt rendelt el a NATO riasztást. Az első a Brüsszelből Szófiába tartó Airbus A321-es miatt történt. Ezután két, Prágából induló, egy Ciprusra és egy Bukarestbe tartó utasszállítót érintett a bombafenyegetés.

Bombafenyegetés miatt négy repülőgép hajtott végre kényszerleszállást Franciaországban. A hatóságok nyomoznak, hogy kiderüljön, honnan származnak a riasztások, amelyek egész Európát érintik. Spanyolországban szintén 4 nemzetközi járatot érintett hamis bombafenyegetés. A római és szófiai repülőterekre küldött bombafenyegetések az orosz ultranacionalista, antifeminista mozgalomtól származhatnak.

Az amerikai elnök továbbra is bízik abban, hogy hamarosan megállapodás születhet az orosz-ukrán háború lezárásáról. Donald Trump az orosz elnök különmegbízottjával tartott tárgyalás után nem ismertette a megbeszélés részleteit.

Alaptalannak nevezte a Fehér Ház azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az amerikai külügyminiszter és a hadügyminiszter távozna a republikánusok félidős választási veresége után. Pete Hegseth leváltása azután merült fel, hogy JD Vance alelnök az iráni háborút okolta a választási kudarcért.

Kaliforniában minden halálos ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre változtatott a kormányzó. A demokrata párti Gavin Newsom azzal indokolta döntését, hogy az állam által végrehajtott halálbüntetés összeegyeztethetetlen Kalifornia értékeivel és aláássa az igazságszolgáltatási rendszer alapjait.

Általánosan betiltaná az arc eltakarását nyilvános helyeken a szlovén kormány. A kezdeményezés eredetileg a muszlim nők által viselt burkák és nikábok korlátozására irányult, a tervezett tilalom azonban vallási hovatartozástól függetlenül mindenkire vonatkozna.