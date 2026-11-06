Háromszor riasztották a Gripeneket néhány órán belül péntek délelőtt

Kiképzési repülésen vettek részt a magyar Gripenek, amikor péntek délelőtt egymást követően több riasztást is kaptak. Három civil utasszállító repülőgépet érintő bombafenyegetés miatt rendelt el a NATO ALPHA SCRAMBLE-riasztást – írja a miniszter.

Az első riasztás 9:48-kor érkezett a Brüsszelből Szófiába tartó Airbus A321-es miatt. A magyar vadászgépek Kaposvár térségében kezdték meg a repülőgép kísérését. Miután az utasszállító Szerbia irányába elhagyta Magyarország légterét, a NATO légi járőrözést rendelt el a géppár számára a szerb határ közelében.

10:33-kor újabb riasztás következett. Ezúttal két, Prágából induló utasszállítót érintett a bombafenyegetés: egy Ciprusra és egy Bukarestbe tartó járatot.

A két utasszállító 10:45 körül hagyta el hazánk légterét Románia irányába. Ezt követően a NATO légi járőrözést rendelt el a magyar–román határ közelében is.

A Magyar Honvédség vadászrepülőgépei mindhárom esetben készen álltak a szükséges feladatok végrehajtására – közölte.