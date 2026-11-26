Magyarország nem tud elfogadni olyan javaslatot a következő hétéves európai uniós költségvetésről, amely csökkentené a neki járó forrásokat – erősítette meg a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a mostani kétnapos csúcson nem lát esélyt a megállapodásra.

Aláírták a minimálbérmegállapodást, az emelés mintegy 700 ezer embert érint. Január 1-jétől a minimálbér 7,5 százalékkal, bruttó 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, bruttó 396 ezer forintra emelkedik.

A tervek szerint 2027 februárjában kapják meg béremelésüket az ELTE-hez került 4 kutatóközpont dolgozói – közölte a tudományos és technológiai miniszter. Korábban az érintettek még az idei évre várták ennek kifizetését.

Alkotmányossági kifogásokat emelt a vagyonadó és az új KATA szabályai miatt a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. A szervezet arra kérte az államfőt, hogy mérlegelje a politikai vétó lehetőségét. Az egyesület szerint a vagyonadó kiskaput tartalmaz, az új KATA pedig két párhuzamos adózási rendszert és aránytalan korlátozásokat vezet be.

Novemberben tovább romlott a GKI konjunktúraindexe, amely mínusz 8 pontot ért el és hét hónapja nem volt ilyen alacsony. Az üzleti bizalmi index 1,5 ponttal csökkent, a foglalkoztatási várakozások 16 havi mélypontra süllyedtek, a cégek többsége nem tervez létszámbővítést.

Környezetszennyezés és más szabálytalanságok miatt elrendelte a termelés felfüggesztését a nyíregyházi akkumulátoralkatrész-gyárban a környezetvédelmi hatóság. A cégre 60 millió forintos bírságot is kiszabtak – tudatta az élő környezetért felelős miniszter.

Összesen 23 intézményt világít át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. A vizsgálatok a 2022. január 1. és 2026. szeptember 1. közötti időszakra vonatkoznak.

Januártól nem támogatja a Fradit a Magyar Honvédség. A tárca közölte: nem tervezi meghosszabbítani az év végén lejáró szponzori szerződést. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke ma arról is posztolt közösségi oldalán, hogy lemondta előre egyeztetett találkozójukat egy másik szponzorációs ügyben az MVM vezérigazgatója, Bertalan Zsolt.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Magyar Posta átvilágítása nyomán a Gazdasági és Energetikai minisztérium – jelentette be Facebook-oldalán a tárcavezető. Kapitány István közölte, több mint34 milliárd forint értékű ügylet kapcsán merült fel szabálytalanság gyanúja.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben hallgatja meg Matolcsy György volt jegybankelnököt a Magyar Nemzeti Bank működésével összefüggő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Az intézet nem köteles előállítani a fogvatartottat. Ha nem vesz részt a meghallgatáson, amelynek még nincs meg az időpontja, annak a következményeit neki kell viselnie.

Újabb két hónappal meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának és társának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az intézményben történt bűncselekmények ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda két évvel ezelőtt rendelt el nyomozást.

Új nemzetközi alapítványt hozott létre Orbán Viktor Pro Patria néven a nemzeti erők együttműködésére – erősítette meg a Politico hírét Orbán Balázs, az alapítvány kurátora a Facebook-oldalán. A Fidesz európai parlamenti képviselője közölte, az intézet világszerte összeköti majd azokat a gondolkodókat és szervezeteket, amelyek kiállnak a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett.

Jelenleg is folyamatban van a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet, valamint a MÁV vizsgálata a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után elmondta, a vonaton két jegyvizsgáló teljesített szolgálatot. A forgalmi szolgálattevő pedig megadta az engedélyt az indulásra.

Létrehozza az Országos Víztudományi Kutató Intézetet a kormány – jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a debreceni hidrobiológia konferencián. Gajdos László hangsúlyozta: Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége: más módon kell gazdálkodni a vízzel és a tájjal.

Állami tulajdonban marad Rákosrendező nagyobbik része, a fővárosnak nem kell kifizetnie a vételár fennmaradó részét – derült ki a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának második ülése után. Így Budapestnek nagyjából 25-30 százalékos tulajdonrésze lesz a beruházást megvalósító közös projektcégben. Megállapodott három, uniós forrásból megvalósuló fővárosi közlekedési beruházásról is a főváros és a kormány.

Elfogadta a józsefvárosi Airbnb-szabályozást a kerület önkormányzati képviselő-testülete. A január 1-jén hatályba lépő rendelet kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határozza meg az Airbnb-szállások arányának maximumát.

Magyarország is csatlakozik az elhurcolt ukrán gyermekek hazatérését segítő nemzetközi koalícióhoz - jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita azt közölte: ezzel támogatják a biztonságos hazatérést és a családok újraegyesítését.

Stratégiai szükségszerűségnek nevezte az uniós bővítést az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Unió és a Nyugat-Balkán országainak csúcstalálkozója után azt közölte: Montenegró már a csatlakozási tárgyalások végső szakaszában jár, Albánia pedig gyorsan halad a tagság felé.

Tiltakoznak az érintett országok az Egyesült Államok új importvámtervei ellen, amelyeket Washington a túlzott ipari kapacitással és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal indokol. Japán és Brazília bírálta az intézkedéseket, Dél-Korea további tárgyalásokat sürget.

Megölte a Hamász gazdasági miniszterét egy Gázai övezetben végrehajtott légicsapásban az izraeli hadsereg. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter szerint a művelet része a Hamász vezetői elleni célzott csapásoknak.

December 27-re írták ki az elnökválasztást Szerbiában. Az országban azért kell az év végéig elnökválasztást tartani, mert Aleksandar Vucic szeptember 27-én, második államfői megbízatásának lejárta előtt lemondott tisztségéről.

A legmagasabb szintű belső riasztást rendelte el a Microsoft, miután a novemberi, 24 órás globális leállás súlyos hiányosságokat tárt fel a vállalat rendszereiben és válságkezelésében. A Microsoft célja, hogy a jövőben egy órán belül elhárítsa a hasonló üzemzavarokat.