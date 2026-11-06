Bombafenyegetés miatt négy repülőgép hajtott végre kényszerleszállást Franciaországban

Jelenleg is tart a nyomozás, hogy kiderüljön, honnan származnak ezek a riasztások, amelyek egész Európát érintik – tette hozza a kormányfő hivatala, amely az ország légvédelméért és légierejéért felelős.

Három járat a párizsi Orly repülőtéren, a negyedik pedig Bordeaux-ban landolt az AFP hírügynökség értesülése szerint.

Számos hasonló figyelmeztetést adtak ki a hét eleje óta Európában, többségében fapados légitársaságok járataira.

Senki és egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget az összes járatért, de a római és szófiai repülőterekre küldött küldött fenyegetések az AFP értesülése szerint a Férfi állam harcosai nevű mozgalomtól származhatnak. A név egy orosz ultranacionalista, antifeminista mozgalom nevére utal, de a tényleges kapcsolat nem ellenőrizhető.