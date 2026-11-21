Stabilra javította a magyar államadósság besorolásának kilátását a Moody's Ratings, a nemzetközi hitelminősítő ezzel levette a napirendről Magyarország leminősítését. A döntést az intézményi reformokkal, az Európai Unióval javuló kapcsolatokkal és a korábban befagyasztott uniós források felszabadításával indokolták.

A nemzetközi hitelminősítő döntését Kármán András pénzügyminiszter a magyar gazdaságpolitikai fordulat eredményeinek elismeréseként értékelte. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt írta, a következő lépés, hogy lendületet adjanak a beruházásoknak és biztonságosabbá tegyék Magyarország energiaellátását.

Csaknem 82 milliárd forinttal támogatja a kormány a jövő évben a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását. Ez 31 ezer megváltozott munkaképességű embert érint - olvasható a kormány Facebook-bejegyzésében. Megkezdődik a foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is.

Aláírta a Mészáros-Szíjj-féle autópálya-koncesszió megszüntetésének első lépését jelentő megállapodást a közlekedési és beruházási miniszter. Az eredetileg 2057-ig szóló szerződés így 2027-ben véget érhet. A kormány számításai szerint ez 21,5 ezer milliárd forintnyi állami kötelezettségtől mentesíti az országot.

Az alaptörvény és több törvény módosítását kezdeményezi petíciójában Győr polgármestere és a győri Tiszta Szívvel a Városért Egyesület. Azt szeretnék elérni, hogy a választópolgárok helyi népszavazással visszahívhassák az önkormányzati képviselő-testületeket, a polgármesterrel együtt. Az egyesület közölte, petíciójukat a győri tiszás országgyűlési képviselő is támogatja.

Több mint 9 milliárd forint értékben rendeltek el vagyonzárlatot Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter érdekeltségeire – írta a 24.hu. A portál értesülései szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda intézkedése érinti a korrupció gyanúja miatt letartóztatott volt politikus kisvárdai házát, valamint az ott működő autószalont üzemeltető céget is.

Megszüntette Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék. A volt óbudai fideszes polgármesterrel szemben 4 hónapra bűnügyi felügyeletet rendeltek el. A Nemzeti Kulturális Alap működésével összefüggő büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik a nyomozás.

2 milliárd 100 millió forintos programot indít a kormány az állatvédő civil szervezetek támogatására – jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. A forrásból állatmenhelyek és más állatvédelmi létesítmények korszerűsítésére, új férőhelyek kialakítására, valamint a mindennapi működésre lehet támogatást igényelni.

Kert Attilát választotta a közmédia vállalat vezérigazgatójává a Független Közmédia Testület. A 2. meghallgatási körben a szakember a közmédia becsületének visszaszerzését és a digitális átállás végrehajtását nevezte a legfontosabb feladatnak.

A Krími hidat előbb-utóbb megsemmisítik, és ezt az orosz elnöknek is meg kell értenie - jelentette ki az ukrán elnök az NBC amerikai televíziónak. Volodimir Zelenszkij azzal indokolt, hogy a hidat Oroszország fegyverszállításra használja. Eközben az orosz miniszterelnök-helyettes közölte, hogy újraindult a vasúti forgalom a korábban ukrán dróntámadásban találatot kapott Krími hídon, a közúti forgalom azonban továbbra is szünetel.

A SpaceX amerikai állami finanszírozásának leállítását helyezték kilátásba demokrata kongresszusi képviselők, ha nem tisztázzák az Ukrajnában használt Starshield műholdas rendszer korlátozásának körülményeit – jelentette a CNN. A képviselőház hírszerzési bizottságának leendő elnöke az amerikai hírszerzés vezetőjétől és Elon Musk cégvezetőtől is magyarázatot kért.

Irán kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a Hormuzi-szoros újranyitásáról – jelentette be az iráni külügyminiszter. Abbász Aragcsi szerint Teherán célja, hogy véget vessen a jelenlegi, általa sem háborúnak, sem békének nem nevezett állapotnak. Az iráni Forradalmi Gárda eközben közölte, rakétával eltaláltak egy amerikai F-16-os vadászgépet péntek este a Perzsa-öböl felett.

Vádat emeltek a Bosznia-hercegovinai Föderáció miniszterelnöke és belügyminisztere ellen hivatali visszaélés és befolyással üzérkedés gyanújával. A korrupcióellenes különleges ügyészség szerint a két politikus jogellenesen segítette a föderációs rendőrség korábbi megbízott vezetőjének hivatalban maradását.

Maffiavádak miatt öngyilkos lett az olasz maffiaellenes nyomozó igazgatóság volt igazgatója. Gianni De Gennaro ellen vádat emeltek, többek között az 1992-ben merényletben meggyilkolt Paolo Borsellino szicíliai maffiaellenes ügyész halála miatt. Meghallgatását pedig december 1-jére tűzték ki.

Mintegy 1,6 millió járművet hív vissza világszerte a Honda és a Toyota a Takata légzsákok meghibásodásának veszélye miatt. A visszahívás több mint 810 ezer Honda és csaknem 790 ezer Toyota személyautót, illetve terepjárót érint.

A Richter-skála szerinti 6,8-as erősségű földrengés rázta meg péntek este Peru középső részét. A földmozgás epicentruma az Andok-hegységben, 129 kilométeres mélységben volt. A helyi hatóságok egyelőre nem kaptak jelentést áldozatokról vagy jelentősebb károkról.