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Crop close up of little girl child stretch hand show no gesture protest against domestic violence. Small teen child stand against discrimination or school abuse. Childhood problem, voice concept.
Nyitókép: Getty Images/ fizkes

Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elkészítette az első jelentést a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról a Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM).

A tárca közleménye szerint a vizsgálat során átnézték az intézményi szabályzatokat, eljárásokat és egyéb dokumentumokat, megvizsgálták az intézményekre vonatkozó statisztikai adatokat, és helyszíni szemlét is tartottak, amelynek részeként biztonságos keretek között beszélgettek a gyerekekkel, a dolgozókkal, az intézmény vezetésével, a gyermekvédelmi gyámokkal és más érintett szakemberekkel is.

A vizsgálat célja – a múlt hibáinak feltárása mellett – annak megértése is, hogyan fordulhatott elő, hogy a gyermekek védelmére létrehozott intézményekben bántalmazás érheti a gyermekeket és miért nem tudta ezt az adott közösség, vagy maga a rendszer időben felismerni vagy megakadályozni – emelték ki a közleményben.

Ezért a jelentés része egy fejlesztést szolgáló javaslatcsomag is, amelyben az intézménnyel közösen meghatározott szakmai továbbképzés, szupervízió, pszichológiai segítség, közösségfejlesztés, valamint a gyermekbiztonságot erősítő új eljárások kialakítása is szerepelhet – számolt be róla a minisztérium.

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