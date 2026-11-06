Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról

A tárca közleménye szerint a vizsgálat során átnézték az intézményi szabályzatokat, eljárásokat és egyéb dokumentumokat, megvizsgálták az intézményekre vonatkozó statisztikai adatokat, és helyszíni szemlét is tartottak, amelynek részeként biztonságos keretek között beszélgettek a gyerekekkel, a dolgozókkal, az intézmény vezetésével, a gyermekvédelmi gyámokkal és más érintett szakemberekkel is.

A vizsgálat célja – a múlt hibáinak feltárása mellett – annak megértése is, hogyan fordulhatott elő, hogy a gyermekek védelmére létrehozott intézményekben bántalmazás érheti a gyermekeket és miért nem tudta ezt az adott közösség, vagy maga a rendszer időben felismerni vagy megakadályozni – emelték ki a közleményben.

Ezért a jelentés része egy fejlesztést szolgáló javaslatcsomag is, amelyben az intézménnyel közösen meghatározott szakmai továbbképzés, szupervízió, pszichológiai segítség, közösségfejlesztés, valamint a gyermekbiztonságot erősítő új eljárások kialakítása is szerepelhet – számolt be róla a minisztérium.