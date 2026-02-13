Megjelent a Magyar Közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet – a nap hírei

Megjelent a Magyar Közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellet azt vállalata a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2 százalékra csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás.

Az idén már csaknem 70 ezren kérték az anyáknak járó kedvezményeket online a NAV-nál. A nemzetgazdasági tárca azt közölte: tavaly mintegy 240 ezer három vagy többgyermekes anya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot.

Újabb 5 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az április 12-ei országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Így már 21 párt és 12 országos nemzetiségi önkormányzat került a nyilvántartásba.

Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt kongresszusának, hogy a szocialisták ne indítsanak országos listát és jelölteket a 2026 os választáson. A kormányváltás érdekében minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki indulót kell támogatniuk, négy egyéni jelölt kivételével.

Feljelentést tesz több bűncselekmény gyanúja miatt az illegális videófelvételek ügyében a TISZA párt elnöke. Magyar Péter közölte: még Európában is példátlan, hogy egy uralkodó párt úgy akarja lejáratni, zsarolni és ellehetetleníteni a legfőbb politikai kihívóját, hogy annak szexuális aktusát tiltott módszerekkel rögzíti, és a felvételek nyilvánosságra hozatalával fenyeget.

Első fokon hét év fegyházra ítélte a bíróság Czeglédy Csabát költségvetési csalás és bűnszervezet működtetése miatt. A politikus feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet még nem jogerős, az ügy várhatóan másodfokon folytatódik.

Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a közelgő magyar választásba – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a Barátság vezetéken, noha annak nincs műszaki akadálya.

Újabb kárpátaljai magyar esett el Ukrajnában. Az aknaszlatinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget – jelentette be külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, már csaknem 100 olyan magyar emberről tudni, aki meghalt a háborúban.

Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot-rakétákra az úgynevezett Ramstein-országok - közölte ukrán védelmi miniszter. Jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját.

A megváltozott világrendről és az Európai Unió ebben elfoglalt helyéről szóló előadással nyitotta meg a vasárnapig tartó Müncheni Biztonsági Konferenciát a német kancellár. Beszédében a Guardian tudósítása szerint többször is bírálta a magyar kormányt és Orbán Viktort az uniós döntések blokkolása és moszkvai útja miatt.

Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A lista immár több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, hogy segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését.

Kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok Tajvannal. A megállapodás értelmében az Egyesült Államokba irányuló tajvani export nagy részét a korábbi 32 százalék helyett, 15 százalékos vámmal terhelik.

Határozott fellépést vár a kormánytól a kitörés napjára szervezett neonáci emléktúrák ellen a Mazsihisz. A kitörés napjának évfordulóján a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége fontosnak tartja, hogy a budapesti német és magyar védőrség katonai akciója megtisztulhasson a rárakódott neonáci színezettől.

Eltűntként keresi a rendőrség Pesty László dokumentumfilmest, a Pesty Fekete Doboz alapítóját. A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának február 9-ét, hétfőt adták meg.

Robbanás okozhatta a 4 halálos áldozatot és több mint 20 sérültet követelő épület-tüzet Budakeszin. Az ügyben büntetőeljárás indult közveszélyokozás gyanúja miatt.

A legutóbbi jelentések szerint 36 halálos áldozata van a Gezani ciklon pusztításának Madagaszkáron. A hatóságok szerint mintegy 18 ezer otthon omlott össze, további 37 ezer épületben keletkeztek súlyos károk, és több mint 250 ezer ember érintett a természeti katasztrófában.

Új, négyfős nemzetközi legénység indult hajnalban egy SpaceX-rakétával a Nemzetközi Űrállomásra. A csapat átveszi a szolgálatot azoktól az űrhajósoktól, akiket januárban példátlan módon idő előtt kellett visszaindítani sürgős egészségügyi okból.