ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.73
usd:
334.66
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esővíz egy füves mezőgazdasági területen.
Nyitókép: Pixabay

Nem jó, hogy jó az idő

Infostart / MTI

Örülünk a napsütésnek, de a mezőgazdaság nem annyira... A talaj felszín közeli része a napos, száraz időben egyre jobban szárad, a mélyebb rétegek pedig az Alföldön nagy területen nem töltődtek fel nedvességgel a télen – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt 30 nap csapadékösszege az ország nagyobb részén elmarad a sokéves átlagtól, csak délnyugaton és az északkeleti határnál van némi többlet. A felső egy méteres réteg feltöltődése az Alföldön többfelé nem történt meg a tél végére, jellemzően 30-50, néhol 50-70 milliméter hiányzik a telítettséghez. A száraz időben a talaj felszín közeli része nagyon sokat száradt.

A hőmérséklet 1-4 Celsius-fokkal magasabban alakult az elmúlt napokban az ilyenkor szokásosnál,

a minimumok 0 fok közelében, a maximumok pedig a múlt hét közepén még 10, majd a hét végétől már 15 fok körül alakultak.

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota véget ért, a táblák kedvező képet mutatnak. A napos, száraz időben a talaj felszín közeli rétege gyorsan kiszárad, de ez a sekély, laza réteg a további párolgási nedvességvesztést meg is akadályozza. A gyümölcsfák és a szőlő nedvkeringése megindult, a korai csonthéjasok rügyei duzzadnak, helyenként már megpattantak.

Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban folytatódik a napos, száraz, enyhe, tavaszi időjárás. Csapadék a jövő hét közepéig nem várható, így tovább folytatódik a talajok száradása. A hajnali minimumok 0 fok körül, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 15 fok közelében alakul majd.

Kezdőlap    Belföld    Nem jó, hogy jó az idő

mezőgazdaság

időjárás

csapadék

talaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Máris reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Az iráni hadsereg közölte csütörtökön, hogy dróntámadást indított az észak-iraki autonóm Kurdisztán régió székhelyén, Erbílben található amerikai főhadiszállás ellen.
 

Szakértő az iráni háborúról: a civil légi közlekedés zavaraira most nincs igazi pótmegoldás

Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja

Egy Budapesten élő iráni szerint az új rezsim változást hozhat Iránban

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Izrael fokozatosan megnyitja légterét az induló járatok számára is

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Energiaexport-tilalom lép érvénybe
Kormányinfó

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, bruttó 154 ezer forint lesz a tanárok extra juttatása, a szakképzésben dolgozók is megkapják. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszakadt a cérna az olaj piacán, egekben az árfolyam

Elszakadt a cérna az olaj piacán, egekben az árfolyam

79 dollár fölé ugrott csütörtökönként a WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára, miután Irán azt állította, hogy rakétatalálat ért egy tartályhajót. Az olajárak ezen a héten több mint 17 százalékot emelkedtek a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult feszültségek miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Asztalra vág Lewis Hamilton az F1-ben: ezt akarja, mégpedig mielőbb a naptárban látni

Asztalra vág Lewis Hamilton az F1-ben: ezt akarja, mégpedig mielőbb a naptárban látni

A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Destruction in Tehran after US-Israeli strikes as UAE says it's intercepting more Iranian missiles

Destruction in Tehran after US-Israeli strikes as UAE says it's intercepting more Iranian missiles

Meanwhile, Azerbaijan says it is preparing "retaliatory measures" after accusing Iran of carrying out two drone attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 18:07
Máris reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira
2026. március 5. 16:42
Egyre több a szifiliszes újszülött, országos szűrőprogramot indít az NNGYK
×
×