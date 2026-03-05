Nem jó, hogy jó az idő

Az elemzés szerint az elmúlt 30 nap csapadékösszege az ország nagyobb részén elmarad a sokéves átlagtól, csak délnyugaton és az északkeleti határnál van némi többlet. A felső egy méteres réteg feltöltődése az Alföldön többfelé nem történt meg a tél végére, jellemzően 30-50, néhol 50-70 milliméter hiányzik a telítettséghez. A száraz időben a talaj felszín közeli része nagyon sokat száradt.

A hőmérséklet 1-4 Celsius-fokkal magasabban alakult az elmúlt napokban az ilyenkor szokásosnál,

a minimumok 0 fok közelében, a maximumok pedig a múlt hét közepén még 10, majd a hét végétől már 15 fok körül alakultak.

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota véget ért, a táblák kedvező képet mutatnak. A napos, száraz időben a talaj felszín közeli rétege gyorsan kiszárad, de ez a sekély, laza réteg a további párolgási nedvességvesztést meg is akadályozza. A gyümölcsfák és a szőlő nedvkeringése megindult, a korai csonthéjasok rügyei duzzadnak, helyenként már megpattantak.

Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban folytatódik a napos, száraz, enyhe, tavaszi időjárás. Csapadék a jövő hét közepéig nem várható, így tovább folytatódik a talajok száradása. A hajnali minimumok 0 fok körül, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 15 fok közelében alakul majd.