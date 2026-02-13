ARÉNA - PODCASTOK
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az NVB

Infostart / MTI

Az indulni szándékozó jelölőszervezeteknek - a közös jelöltet, listát állítónak külön-külön - nyilvántartásba kell vetetniük magukat. A szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez.

A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről. Ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, továbbá ellenőrzi, hogy a párt bejegyzése jogerős volt-e a választás kitűzésekor.

Az NVB már 21 pártot vett nyilvántartásba, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 12-t.

A bizottság pénteki ülésén - mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek - további öt pártot vett nyilvántartásba. Ezek sorrendben a következők: Országos Republikánusok és Demokraták Szövetsége Párt, Irány a Jövő Párt, Magyar Igazság és Élet Pártja, Tisztességes Fizetést Mindenkinek Pártja, Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért.

Az április 12-ei parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 vármegyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

Az országgyűlési választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ennek feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének február 2-áig döntenie kellett a nemzetiségi lista állításáról, valamint szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása.

Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni az NVB-nél.

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választás kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Négy évvel ezelőtt 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba a választásra.

