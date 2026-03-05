Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Az említett konfliktus az elmúlt hetekben az EU egyik legélesebb politikai kérdésévé vált, mivel Budapest és Pozsony a tranzit helyreállítását követeli, míg Kijev szerint a vezetéket ért orosz támadások miatt a javítás időigényes és veszélyes. Az ukrán hálózatüzemeltető péntekre ígérte, hogy részletes menetrendet ad a vezeték javítására.

Ismeretes, a Barátság vezeték – amelyen Oroszországból Magyarországra és Szlovákiába érkezik olaj Ukrajnán keresztül –,

január vége óta nem üzemel, miután Kijev szerint orosz dróntámadás érte a vezetéket és az nem nyitható meg. Budapest és Pozsony szerint Ukrajna csak politikai okokból késlelteti a szállítás újraindítását.

A Bloombergnek nyilatkozó EU-s tisztviselők azt mondták, hogy az Ursula von der Leyen vezette testület által a javításra költendő támogatásról, hogy az Európai Bizottság a már létező költségvetési támogatási csatornákon keresztül nyújthatna pénzügyi segítséget a javításokhoz, emellett technikai szakértői támogatást is biztosíthat – idézi a Portfolio.

A lépés célja az lenne, hogy feloldja a politikai patthelyzetet, amely jelenleg akadályozza egy mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag folyósítását Ukrajnának, valamint egy újabb szankciós csomag elfogadását Oroszországgal szemben.

A Bizottság közben egy tényfeltáró misszió lehetőségéről is egyeztet Kijevvel, amely ellenőrizné a Barátság-létesítményben keletkezett károkat. Korábban ezt biztonsági okokból, arra hivatkozva, hogy folyamatosak az orosz légicsapások a térségben, nem engedélyezte az ukrán elnök.

A Bloomberg szerint a tárgyalások még zajlanak, de Orbán Viktor jelezte: támogatná egy ilyen vizsgálat létrehozását magyar és szlovák delegáltak részvételével, és elfogadná annak megállapításait, erről este kormányhatározat is megjelent a Magyar Közlönyben.

A Bloomberg jelentése szerint amúgy Volodimir Zelenszkij újságíróknak Kijevben azt mondta, hogy Ukrajna másfél hónapon belül megjavíthatja a Barátság olajvezetéket, bár nem lát semmilyen technikai vagy biztonsági okot erre.

„Őszinte leszek: nem állítanám vissza. Ez az álláspontom, és ezt megosztottam az európai vezetőkkel”

– fogalmazott. „Ez orosz olaj. Vannak dolgok, amik megfizethetetlenek” – tette hozzá, majd megjegyezte, hogy miközben az oroszok „gyilkolják” az ukránokat, nekik most azzal kell foglalkozniuk, hogy orosz olajat biztosítsanak „Orbánnak” – idézi a Telex.