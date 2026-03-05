Újabb chipválság készülődik a világgazdaságban

Arra figyelmeztetett a dél-koreai kormánypárt egyik tagja, hogy az iráni háború ellátási zavarokat okozhat a félvezetők gyártásához szükséges alapanyagok terén – írta meg a Reuters.

A dél-koreai chipipar a globális memóriachip-termelés közel kétharmadát adja, attól tartanak, hogy az elhúzódó konfliktus magasabb energiaköltségekhez és árakhoz vezethet. Mindezt Kim Young-bae a Samsung Electronics és más hasonló vállalatok vezetőivel tartott megbeszélés után mondta el.

A hélium az egyik kulcsfontosságú anyag a félvezetők, illetve chipek gyártásában, és nincsen helyettesítője, csak néhány országban termelik. Mint az Amerikai Földtani Szolgálat (USGS) adatai mutatják, 2025-ben a világ második legnagyobb héliumtermelője volt Katar. A termelés megoszlása a következőképpen alakult:

A dél-koreai SK Hynix chipgyártó közleményében az olvasható, hogy „már régóta biztosít különböző ellátási utakat” a hélium szempontjából, és megfelelő raktárkészlettel rendelkezik az anyagból. Így állításuk szerint gyakorlatilag nincs esélye, hogy a céget érintenék az események. A tajvani TSMC arról nyilatkozott, hogy jelenleg nem várnak jelentős hatást, de figyelemmel kísérik a helyzetet. A GlobalFoundries pedig elmondta, hogy felkészültek a hatások kezelésére. A Samsung pedig nem nyilatkozott – olvasható a Reuters cikkében.

A dél-koreai ipari minisztérium hozzátette, hogy az ország a chipgyártási ellátási lánc tekintetében erősen függ a Közel-Kelettől 14 másik termék esetében is, de közülük sokat belföldről, vagy más alternatív forrásokból is be lehet szerezni.

Arra is figyelmeztettek egyben, hogy a chipkrízis kedvezőtlen hatással lehet a nagy technológiai vállalatok azon terveire, hogy a Közel-Keleten építsenek ki hosszútávon adatközpontokat. Az olyan amerikai techóriások, mint a Microsoft, vagy az Nvidia az elmúlt időszakban az Egyesült Arab Emírségeket állították be lehetséges központként az AI-hoz szükséges számítási kapacitás szempontjából.

Hétfőn bejelentette az Amazon, hogy egyes emírségeki és bahraini adatközpontjait drónok rongálták meg

Mindeközben mivel az AI-adatközpontok kiépítése miatt robbanásszerűen megnőtt a chipekre a kereslet, így kevesebb jut az okostelefonokba, laptopokba és az autókba. Mint a Reuters írja, ez áremelkedésekhez vezethet. A CNN elemzésében hozzáteszik, hogy

idén emiatt 14 százalékkal nőhet az okostelefonok átlagos ára,

a kisebb gyártókat különösen hátrányosan érintik az események. Emellett az autóiparra is negatív hatással lehetnek. Elon Musk, a Tesla CEO-ja úgy nyilatkozott, hogy a memóriachipek szűkös kínálata lehet a növekedés legnagyobb gátja. A gyártóknak most kell lépniük, ha memóriához akarnak jutni, mert a chipek készítői már a 2028-as gyártási kapacitást is árulják – írtuk meg korábban.