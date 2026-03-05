Kiderült, mikor mehet ember a Holdra

A NASA megjavította az Artemis II SLS-rakétáját, így a küldetés április 1-jén elindulhat a Holdhoz – írja a hvg.hu a Space.com alapján.

A javítás célja az SLS-rakéták felső fokozatába irányuló héliumáramlás helyreállítása. A munka folytatódik, mert a NASA arra készül, hogy még ebben a hónapban ismét az indítóállásra gördíti a hatalmas rakétát, rajta az Orion űrhajóval.

A Kennedy űrközpont rakétaösszeszerelő-csarnokába (VAB) február 25-én érkezett vissza a szerkezet, miután az egyik teszt során problémát tapasztaltak az egyik SLS-rakéta héliumáramlásában. Ezt csak úgy lehetett orvosolni, hogy mindenestől visszavitték az SLS-t és az Oriont a VAB-be.

Az Artemis II misszió során

négy űrhajós utazik el a Holdhoz. A tíznapos küldetés során leszállni még nem fognak, csupán Hold körüli pályára állnak. 2027 helyett már 2028 a Holdra szállás céldátuma,

miután a NASA átalakította az Artemis-programot.