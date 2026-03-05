ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.02
usd:
335.81
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, mikor mehet ember a Holdra

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Sikeresen kijavították az SLS rakétát, így hamarosan visszatérhet az Artemis II az indítóállásra, és április 1-jén elindulhat a Hold felé.

A NASA megjavította az Artemis II SLS-rakétáját, így a küldetés április 1-jén elindulhat a Holdhoz – írja a hvg.hu a Space.com alapján.

A javítás célja az SLS-rakéták felső fokozatába irányuló héliumáramlás helyreállítása. A munka folytatódik, mert a NASA arra készül, hogy még ebben a hónapban ismét az indítóállásra gördíti a hatalmas rakétát, rajta az Orion űrhajóval.

A Kennedy űrközpont rakétaösszeszerelő-csarnokába (VAB) február 25-én érkezett vissza a szerkezet, miután az egyik teszt során problémát tapasztaltak az egyik SLS-rakéta héliumáramlásában. Ezt csak úgy lehetett orvosolni, hogy mindenestől visszavitték az SLS-t és az Oriont a VAB-be.

Az Artemis II misszió során

négy űrhajós utazik el a Holdhoz. A tíznapos küldetés során leszállni még nem fognak, csupán Hold körüli pályára állnak. 2027 helyett már 2028 a Holdra szállás céldátuma,

miután a NASA átalakította az Artemis-programot.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderült, mikor mehet ember a Holdra

űrkutatás

hold

artemis-2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat
Aréna

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat
Az Egyesült Államok és Izrael támadása új szintre emelte a közel-keleti konfliktust: a csapások az iráni katonai vezetést és az atomprogram kulcspontjait célozták, miközben Irán rakétákkal és drónokkal válaszol a térség több országában. Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az amerikai tervezés logikájáról, a légicsapások céljáról, az aszimmetrikus válaszokról és a konfliktus lehetséges kimeneteleiről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Egy Budapesten élő iráni szerint az új rezsim változást hozhat Iránban

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak

Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak

Irán nem kér tűzszünetet, és nem kíván tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal – jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki egyúttal a Hormuzi-szoros lezárásának lehetőségéről is nyilatkozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Igazi hidegzuhany a devizapiacon: ismét lejtőre került a forint

Igazi hidegzuhany a devizapiacon: ismét lejtőre került a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's tiring, I feel trapped': Iranians speak to BBC as US-Israeli strikes continue

'It's tiring, I feel trapped': Iranians speak to BBC as US-Israeli strikes continue

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 06:36
Eddig be nem azonosított kórokozók fenyegetnek, teljesen eltűnhetnek a diófák
2026. március 5. 05:36
Krokodilok a Bakonyban
×
×