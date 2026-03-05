Egyre több a szifiliszes újszülött, országos szűrőprogramot indít az NNGYK

Az országos tisztifőorvos már február elején azt mondta az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy nagyon megnőtt a születéskori szifilisz esetszáma. Erre reagálva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ már akkor bejelentette, hogy térítésmentesen gyorsteszteket biztosít Magyarország összes szülészete, köztük a magánszülészetek számára is. Arra kérik a szülészeteket, hogy amikor megérkezik hozzájuk egy kismama, és nincs bizonyított negatív szifilisztesztje, akkor végezzék el a gyorstesztet annak érdekében, hogy ha adott esetben kiderül az érintett anyáról, hogy fertőzött, akkor minél előbb elkezdhessék a szükséges kezelést, hiszen a gyermek onnantól kezdve veszélyeztetett.

A szifilisz gyógyítható, amióta antibiotikum és penicillin is az orvostudomány rendelkezésére áll. A szifilisz kezelésénél arany standard penicillint használnak. Surján Orsolya tájékoztatása szerint napjainkban már az jelenti a főbb problémákat, hogy

nagyon nehéz a kontaktkutatás, megváltoztak a szexuális szokások, sokkal szabadabb életmódot folytatnak az emberek.

Egy szexuális úton terjedő betegségről van szó, és az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy egyre több az olyan eset, amikor az érintett nem tudja megmondani, hány kontaktja volt, kikkel volt szexuális kapcsolata vagy nem tudja azok elérhetőségét. „Ilyen körülmények között nagyon nehézkes a kontaktkutatás, illetve a kontaktok preventív kezelése, ezért egyre jobban terjed a betegség” – magyarázta Surján Orsolya.

A csütörtöki Kormányinfón is elhangzott, hogy egyre több a szifiliszes újszülött Magyarországon. Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta. a helyzetet észlelve

az NNGYK azonnali intézkedésként országos szűrőprogramot indít, melynek keretében minden szülészeti osztályon elrendelik a várandós nők gyorstesztes vizsgálatát szifiliszre a szülést megelőzően is.

Mint mondta, sajnos voltak olyan esetek, amikor az újszülöttek halálát gondozatlan terhesség előzte meg.

A szifilisz/vérbaj egy baktérium okozta, elsősorban nemi úton terjedő fertőzés, amely kezeletlenül súlyos szervi és idegrendszeri károsodást okozhat. A magzatnak a terhesség alatt átadva pedig fejlődési rendellenességekhez vezethet.