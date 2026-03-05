ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Megindult az autók szállítása a BMW debreceni gyárából.
Nyitókép: Waberer’s

Elindultak az autókat szállító első vasúti szerelvények a BMW debreceni gyárából

Infostart / MTI

Elindultak a kész autókat szállító első vasúti szerelvények a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi – közölte a Waberer’s csoport.

Kiemelték, a projekt a közúti szállítással szemben vasúti megoldásra épít, amely érdemben mérsékli az ökológiai lábnyomot. A több tízmillió eurós árbevételt generáló, 2031-ig szóló szerződés keretében a cégcsoport rendszeres készautó-szállítást biztosít vasúton európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába. Komoly jelentőségű együttműködés veszi kezdetét a magyar járműiparban.

A tájékoztatás szerint a márciusban indult szállítás első ütemében a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail nagy volumenű készautó-szállítást végez vasúton a BMW Csoport számára. A projekt lépcsőzetes felfutással számol, 2027-től kezdődően a vasúti kiszolgálás tovább bővül, miközben a kiszolgált relációk több európai stratégiai tengeri terminált is lefednek.

Barna Zsolt, a Waberer’s csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, büszkék arra, hogy a világ egyik vezető autógyártója, a BMW csoport őket választotta stratégiai partnerül ebben a kiemelkedő jelentőségű logisztikai projektben. Ez a megbízás nemcsak a Waberer’s csoport vasútlogisztikai kompetenciájának elismerése, hanem a magyar logisztikai szektor nemzetközi sikere is. A projekt tökéletesen illeszkedik a cégcsoport hosszú távú stratégiájába, amelynek központi eleme a környezetbarát, intermodális megoldások térnyerése – tette hozzá.

A közleményben részletezik, hogy a komplex logisztikai feladatot a Waberer’s csoport a legmodernebb technológiai háttérrel valósítja meg. A szállítmányozás operatív lebonyolításáért a cégcsoport vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail felel, és a csoport a projekt érdekében jelentős kapacitásbővítést hajtott végre.

Speciális eszközpark, 110 darab új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba,

amelyek a legmodernebb biztonsági és rögzítési technológiával rendelkeznek.

A szállítást a legmodernebb Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik, garantálva a hatékonyságot és az alacsony károsanyag-kibocsátást a teljes európai útvonalon.

A projekt kiemelt jelentőséggel bír a fenntarthatóság szempontjából, és teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió Zöld Megállapodásának (Green Deal) irányelveivel, amelyek a szállítási volumenek közútról vasútra történő átterelését szorgalmazzák. A debreceni BMW gyár termelésének vasúti kiszolgálása évente több ezer kamiont vált ki a közutakról, drasztikusan csökkentve ezzel a szén-dioxid-kibocsátást, a környezeti- és a közúti infrastruktúra terhelést – írták a közleményben.

A 2024-ben elnyert tender mintegy másfél éves előkészítő munka eredménye, amelyet intenzív tervezési, beszerzési és infrastrukturális fejlesztési fázis előzött meg. A szerződés komplexitása és stratégiai jelentősége a vasútlogisztikai üzletág jelentős kapacitásbővítését és szervezeti megerősítését tette szükségessé. Az új megbízás elnyerése megerősíti a Waberer's pozícióját Közép-Európa vezető logisztikai szolgáltatói között. és egyben igazolja a vasútlogisztikai szegmensbe történő befektetések stratégiai helyességét - tájékoztatott a Waberer’s csoport.

Waberer’s
Fotó: Waberer’s

Most nem csupán útvonalak estek ki és három kulcsfontosságú légitársaság szünetelteti a járatait, hanem egyszerűen légtérzár van – mondta Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapító-szerkesztője az InfoRádióban, hozzátéve: amikor a működés leáll, szinte semmi sem repülhet.
 

×