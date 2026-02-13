Magyar Péter feljelentést tesz a hálószobai felvétel kapcsán

„A mai napon az illetékes nyomozó szervnél feljelentést teszek jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette (Btk. 307.§), tiltott adatszerzés bűntette (Btk. 422. §), és személyes adattal visszaélés vétsége (Btk. 219.§) bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy csütörtökön a Tisza Párt elnöke egy videóban számolt be arról, hogy a (cikkünk írásakor egyébként elérhetetlen) radnaimark.hu weboldalon szereplő hálószobában az adott időpontban ő folytatott „konszenzuális szexuális kapcsolatot” korábbi barátnőjével Vogel Evelinnel.

Most azt írta, hogy „Európában is példátlan, hogy egy uralkodó párt úgy akarja lejáratni, zsarolni és ellehetetleníteni a legfőbb politikai kihívóját, hogy annak szexuális aktusát tiltott módszerekkel rögzíti és a felvételek nyilvánosságra hozatalával fenyeget”, ezért tesz feljelentést.

Megjegyezte: „a hatóságoknak azt is vizsgálniuk kell, hogy ki volt a bűncselekmények felbujtója (megrendelője). Segítek: a Karmelitában keressék!”