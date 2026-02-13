ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek
Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes a NATO védelmi minisztereinek ülésére érkezik a szervezet brüsszeli székházában 2026. február 12-én. MTI/EPA/Olivier Matthys
Nyitókép: Olivier Matthys

Az Egyesült Államok figyelmeztette a NATO országait

Infostart

Csütörtökön Brüsszelben találkoztak a NATO-tagállamok védelmi miniszterei, ahova az Egyesült Államok hadügyminisztere, Pete Hegseth helyett Elbridge Colby, az amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára utazott el. Colby elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja a NATO-országokat, de csökkenteni fogják az amerikai fegyveres erők számát.

A The Guardian tudósítása szerint a Pentagon politikai főnöke, Elbridge Colby csütörtöki brüsszeli találkozóján azt üzente a NATO-országok védelmi minisztereinek, hogy az orosz fenyegetés miatt fokozzák harci képességeiket – írja az Index.

Colbyt a Fehér Ház küldte Pete Hegseth hadügyminiszter helyett, azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a katonai szövetség mellett Európával. Ugyanakkor csökkentik az Európában lévő fegyveres erőinek számát, továbbá „korlátozottabb és célzottabb” módon fogják azokat bevetni. Colby szerint

Európának „a ráfordításokon és szándékokon túl a kimenetek és a képességek felé kell lépnie”.

„Ez azt jelenti, hogy a háborús hatékonyságot kell előtérbe helyezni a bürokratikus és szabályozási pangással szemben. Azt jelenti, hogy nehéz döntéseket kell hozni a haderőstruktúrával, a készültséggel, a készletekkel és az ipari kapacitással kapcsolatban, amelyek a modern konfliktusok valóságát tükrözik, nem pedig a békeidő politikáját” – mondta az államtitkár.

Colby zárt ajtók mögött, a NATO 31 másik tagállama előtt tartott rövid beszédében tette közzé megjegyzéseit a szövetség védelmi minisztereinek brüsszeli találkozójának kezdetén. Szokatlan módon a Pentagon röviddel a beszéd után nyilvánosságra hozta azokat. Az államtitkár egyébként a Trump-adminisztráció egyik leghangosabb szószólója abban, hogy az Egyesült Államok katonai figyelmét Európáról másfelé fordítsák.

Azt azonban világossá tette, hogy az Egyesült Államok „megteszi a rá eső részt” a NATO 5. cikkelye értelmében, amely kimondja, hogy az egyik szövetséges elleni támadást mindenki elleni támadásnak tekintik. Mark Rutte, a NATO főtitkára szerint Colby megjegyzései azt mutatják, hogy az Egyesült Államok a „NATO-ban horgonyoz le”.

„A jó hír az, hogy ez a szövetség mindig talál kiutat az előrelépésre, az összefogásra, hogy ismét a legfőbb célunkra, az egymilliárd ember biztonságának megőrzésére összpontosítsunk” – mondta Rutte.

