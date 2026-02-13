Az Egyesült Államok figyelmeztette a NATO országait

A The Guardian tudósítása szerint a Pentagon politikai főnöke, Elbridge Colby csütörtöki brüsszeli találkozóján azt üzente a NATO-országok védelmi minisztereinek, hogy az orosz fenyegetés miatt fokozzák harci képességeiket – írja az Index.

Colbyt a Fehér Ház küldte Pete Hegseth hadügyminiszter helyett, azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a katonai szövetség mellett Európával. Ugyanakkor csökkentik az Európában lévő fegyveres erőinek számát, továbbá „korlátozottabb és célzottabb” módon fogják azokat bevetni. Colby szerint

Európának „a ráfordításokon és szándékokon túl a kimenetek és a képességek felé kell lépnie”.

„Ez azt jelenti, hogy a háborús hatékonyságot kell előtérbe helyezni a bürokratikus és szabályozási pangással szemben. Azt jelenti, hogy nehéz döntéseket kell hozni a haderőstruktúrával, a készültséggel, a készletekkel és az ipari kapacitással kapcsolatban, amelyek a modern konfliktusok valóságát tükrözik, nem pedig a békeidő politikáját” – mondta az államtitkár.

Colby zárt ajtók mögött, a NATO 31 másik tagállama előtt tartott rövid beszédében tette közzé megjegyzéseit a szövetség védelmi minisztereinek brüsszeli találkozójának kezdetén. Szokatlan módon a Pentagon röviddel a beszéd után nyilvánosságra hozta azokat. Az államtitkár egyébként a Trump-adminisztráció egyik leghangosabb szószólója abban, hogy az Egyesült Államok katonai figyelmét Európáról másfelé fordítsák.

Azt azonban világossá tette, hogy az Egyesült Államok „megteszi a rá eső részt” a NATO 5. cikkelye értelmében, amely kimondja, hogy az egyik szövetséges elleni támadást mindenki elleni támadásnak tekintik. Mark Rutte, a NATO főtitkára szerint Colby megjegyzései azt mutatják, hogy az Egyesült Államok a „NATO-ban horgonyoz le”.

„A jó hír az, hogy ez a szövetség mindig talál kiutat az előrelépésre, az összefogásra, hogy ismét a legfőbb célunkra, az egymilliárd ember biztonságának megőrzésére összpontosítsunk” – mondta Rutte.