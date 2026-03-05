ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását. Ezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta azon a sajtótájékoztatón, amelyet Julija Szvirodenko miniszterelnökkel a kormány tagjaival folytatott munkaértekezlet után tartottak.

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – fogalmazott Zelenszkij.

Szviridenko arra a kérdésre, fennállnak-e kockázatok amiatt, hogy az iráni konfliktus miatt az EU pénzügyi támogatása Ukrajna számára gyengülhet az európai kiadások növekedése miatt, azt válaszolta: „ami az Ukraine Facility-t vagy más európai programokat illeti, nem kaptunk jeleket európai partnereinktől erre vonatkozóan. A mi házi feladatunk az, hogy elfogadjuk azokat a jogszabályokat, amelyek szükségesek ahhoz hogy megkapjuk a finanszírozást”.

Zelenszkij szavai szerint a 90 milliárd eurós kérdést az EU-tagországok vezetőinek következő találkozóján kell megoldani, amelyet március 19-20-ára terveznek.

ukrajna

európai unió

hitel

volodimir zelenszkij

24 ÓRA
Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

79 dollár fölé ugrott csütörtökönként a WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára, miután Irán azt állította, hogy rakétatalálat ért egy tartályhajót. Az olajárak ezen a héten több mint 17 százalékot emelkedtek a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult feszültségek miatt.

A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.

Meanwhile, Azerbaijan says it is preparing "retaliatory measures" after accusing Iran of carrying out two drone attacks.

2026. március 5. 17:54
