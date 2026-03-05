Megdöbbbentő módon akarja védeni Forma-1-es pilótáit az Aston Martin

Adrian Newey csapatfőnök arról számolt be csütörtökön, hogy a Honda által szállított motor rezgései átterjednek a karosszériára, végső soron pedig a kormányra, ami különleges terhelést okoz Fernando Alonso és Lance Stroll kezének-ujjainak.

"A karosszériába átterjedő rezgés néhány megbízhatósági problémát okoz: leesnek a tükrök, leesnek a hátsó lámpák, ehhez hasonló dolgok történnek, amiket meg kell oldanunk" - mondta Newey újságíróknak az Albert Parkban, majd hozzátette: "ennél sokkal jelentősebb probléma, hogy a rezgés végül a pilóták ujjaiba is átterjed".

"Fernando úgy érzi, hogy 25 körnél többet nem tud egyhuzamban megtenni,

mert utána már azt kockáztatja, hogy maradandó idegkárosodást szenved a kezeiben, Lance pedig úgy véli, hogy 15 kört sem képes megtenni anélkül, hogy elérné ezt a küszöböt" - folytatta a csapatfőnök, aki a tapasztalatokra alapozva úgy fogalmazott: "nagyon szigorúan korlátoznunk kell a versenyen megtett körök számát, amíg nem találjuk meg a rezgés forrását".

A megbízhatósági problémák a tesztelések során végig fennálltak. Egyelőre annyit értek el, hogy a rezgéseknek az akkumulátorcsomagra gyakorolt hatását sikerült csökkenteni. "Az akkumulátorra koncentráltunk, mert ez a legkritikusabb elem az élettartam szempontjából" - mondta Newey, elismerve egyúttal, hogy a karosszériára átvitt rezgés mérséklésében még nem értek el előrelépést.

Vatanabe Kodzsi, a Honda HRC elnöke közölte, dolgoznak a problémák megoldásán, de nem tudta megmondani, hogy ez mennyi időbe telhet.

A Forma-1 idénye a hét végén rajtol Melbourne-ben.