2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Trump az iráni utódlásról: „Ali Hamenei fia elfogadhatatlan”

Infostart / MTI

Donald Trump szerint neki is szerepet kell kapnia Irán következő vezetőjének kiválasztásában – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt egy interjúban.

Az Axiosnak adott telefoninterjúban az elnök kifejtette, hogy jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.

„Az idejüket vesztegetik, Hamenei fia súlytalan. Be kell vonni engem is a kinevezésbe, ahogy Delcynél Venezuelában” – fogalmazott Donald Trump, arra utalva, hogy a Venezuelát jelenleg elnöki szerepkörben irányító alelnök, Delcy Rodríguez kinevezését ő hagyta jóvá, miután az Egyesült Államok katonai művelet során letartóztatta és eltávolította a dél-amerikai országból Nicolás Maduro elnököt.

Donald Trump világossá tette, hogy olyan vezetőt akar Irán élén látni, aki „harmóniát és békét” hoz az ország számára. Hangsúlyozta azt is, hogy elutasít minden olyan személyt, aki Hamenei politikáját folytatná, mert az azt jelenthetné, hogy az Egyesült Államoknak akár öt éven belül újabb háborúba kell bocsátkoznia Iránnal.

Az iráni háború csütörtöki napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

egyesült államok

donald trump

irán

közel-kelet

háború

ali hamenei

modzstaba hamenei

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete
Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

