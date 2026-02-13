ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.25
usd:
319.61
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Münchenben meglátogatta az első német-ukrán vegyes vállalatot, amely drónokat gyárt az ukrán hadsereg számára, és átvette az első közös gyártású csapásmérő drónt.
Nyitókép: Sean Gallup, Getty Images

Már termel a közös ukrán-német dróngyár – videó

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Münchenben meglátogatta az első német-ukrán vegyes vállalatot, amely drónokat gyárt az ukrán hadsereg számára, és átvette az első közös gyártású csapásmérő drónt.

"Megtekintettük a gyártósort és az első drón repülését. Ez egy modern ukrán technológia, amely már éles harci helyzetben bizonyított. Mesterséges intelligenciával felszerelt, képes csapásokat mérni, felderíteni és védeni katonáinkat. Már idén tízezer itt gyártott drónt kap Ukrajna" - írta a Telegramon Zelenszkij, aki a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára érkezett Németországba.

Az elnök azt is közölte, hogy az év végéig tíz új közös dróngyár megnyitását tervezik Ukrajnában. "Köszönöm Friedrich Merz kancellárnak, a német kormánynak, személyesen Boris Pistorius védelmi miniszternek és a német népnek. Ukrajna mindig kész megosztani a tapasztalatokat, amelyeket az élet védelme során szereztünk" - tette hozzá.

A német védelmi minisztérium közleményében - amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett - kiemelte, hogy "a német-ukrán vegyes vállalat kézzelfogható eredményeket mutat". "A közös vállalatból mindkét fél profitál. Németország ezzel párhuzamosan növeli saját gyártókapacitását és tanul a harctéren szerzett tapasztalatokból" - tette hozzá áll a tárca.

A Frontline Robotics ukrán cég sajtószolgálata szerint az első, Zelenszkij által átvett drón a vállalat által kifejlesztett Linza 3.0 elnevezésű pilóta nélküli eszköz. Az első ukrán-német védelmi vállalat, a Frontline Robotics és a német Quantum Systems által decemberben alapított Quantum Frontline Industries (QFI) gyártotta, amelyet az ukrán elnök a német védelmi miniszterrel együtt látogatott meg egy titkos helyszínen.

"Szeretném kifejezni hálámat ezért a projektért, amely villámgyorsan valósult meg. A harctéren szerzett sikereinkből tanulunk, és az alkalmazott innovációk előnyét élvezzük" - mondta Pistorius.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken Münchenben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel. hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatok és a kereskedelem fejlesztését. "A kölcsönösen előnyös kereskedelem és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének útjaira összpontosítottunk, a területi integritás kölcsönös tiszteletén alapulva. Megvitattuk a béketeremtő erőfeszítéseket, valamint Kína fontos szerepét a háború befejezésének elősegítésében" - idézte Szibihát az Ukrinform ukrán állami hírügynökség. A tárcavezető hozzátette, hogy megerősítette Ukrajna érdeklődését a legmagasabb szintű kapcsolatok iránt Kínával.

Szibiha - elmondása szerint - tájékoztatta kínai kollégáját a harctéri helyzetről, az orosz támadásokról Ukrajna energetikai rendszere ellen, valamint azokról a károkról, amelyeket kínai vállalatoknak okoztak az orosz csapások.

"Hálás vagyok Pekingnek azért, hogy további humanitárius és energetikai segélycsomagot biztosít Ukrajnának. Emellett meghívtam Vang Ji minisztert Ukrajnába, és megköszöntem neki a kínai látogatásra szóló meghívást" - közölte a külügyminiszter. Kiemelte, hogy tájékoztatták a kínai felet Ukrajnának a béketerv megvalósítására tett erőfeszítéseiről, és véleményt cseréltek az átfogó, igazságos és tartós béke elérésének alapelveiről Ukrajna számára, az ENSZ Alapokmányára támaszkodva.

Szibiha a Novini.LIVE ukrán műsorszolgáltató kérdésére válaszolva kijelentette: Peking fontos szerepet játszhat az Ukrajna számára igazságos béke elérésében.

Kezdőlap    Külföld    Már termel a közös ukrán-német dróngyár – videó

németország

ukrajna

dróngyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rafinált megoldást talált ki Elon Musk, 1500 milliárd dollár a tét

Rafinált megoldást talált ki Elon Musk, 1500 milliárd dollár a tét

Az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX kettős részvényosztályú (dual class) struktúra alkalmazását fontolgatja az idén tervezett tőzsdei bevezetéséhez – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 21:08
Óvjuk meg Európa lelkét – sürgetik a katolikus püspökök
2026. február 13. 20:42
Elhunyt Roj Medvegyev
×
×
×
×