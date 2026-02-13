ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.99
usd:
319.6
bux:
127491.88
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Alkotmány utcai székházában 2019. május 7-én. Az NVB nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hét évet kapott Czeglédy Csaba első fokon

Infostart

Elítélték a gazdasági csalással vádolt Czeglédy Csabát. A baloldali önkormányzati képviselő közösségi oldalán kommentálta a döntést.

A gazdasági csalással vádolt politikus Facebook-posztjában azt írta, az ítélet akár 20 év is lehetett volna, és kiemelte: „nagy lépést tettünk előre a teljes felmentés érdekében”. Czeglédy szerint az ügy „nagyon gyenge lábakon áll, hogy ilyen jelentős politikai nyomás mellett csak ennyit szabott ki a bíróság”.

A baon.hu részletesen is beszámolt a perről. Azt írják, hogy a vádirat lényege szerint az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba egy szombathelyi diákmunkával foglalkozó cég (Human Operator Zrt.) vezetőjeként 2011 és 2017 között egy olyan céghálózatot hozott létre, amelynek célja az volt, hogy elkerülje az áfa, a személyi jövedelemadó és más járulékok befizetését. A munkát papíron több köztes cégen és iskolaszövetkezeten keresztül szervezték, de ezek valójában nem fizették be a szükséges adókat. A vád szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forint kárt okoztak az államnak.

A rendszert a cég vezetője irányította, strómanokon keresztül.

Az iskolaszövetkezeteknél történt adócsalás ügye a Szegedi Törvényszéken kezdődött, ám elfogultsági hivatkozások miatt az átkerült Kecskemétre. Az ügynek eleinte 21 vádlottja volt. A bűnszervezet működtető 21 személy 8 iskolaszövetkezet, 2 korlátolt felelősségű társaság és 1 részvénytársaság keretében működött közre a csalásban.

A Szegedi Törvényszék korábban előkészítő ülés keretein belük 7 vádlott esetében már ítéletet hozott, mely ítéletek kihirdetésük napján jogerőre emelkedtek. A vádlottak közül többen már börtönben vannak – volt, aki vádalkut kötött –, és most a többi 14 vádlott esetében is megszületett az elsőfokú ítélet.

A büntetőeljárás kilenc éve zajlik a képviselő ellen - emlékeztet a hirado.hu.

Kezdőlap    Bűnügyek    Hét évet kapott Czeglédy Csaba első fokon

bíróság

ítélet

czeglédy csaba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin
Mi okozta a tüzet? Részletek

Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin
Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

„A korábbi világ már nem létezik” – a tavalyi drámai nyilatkozatok árnyékában szólalt meg Marco Rubio

„A korábbi világ már nem létezik” – a tavalyi drámai nyilatkozatok árnyékában szólalt meg Marco Rubio

Akár történelminek is nevezhető a pénteken kezdődő müncheni biztonsági konferencia. Nemcsak azért, mert immár a 62. a sorban, hanem mert minden korábbi rekordot megdöntött a „bejelentkezett” országok száma. Előzetesen többen „megnyugtatónak” nevezték, hogy az Egyesült Államokat ezúttal nem J.D. Vance alelnök, hanem Marco Rubio külügyminiszter képviseli.
 

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok katonailag dominálni fogja az amerikai kontinenst

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban

Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban

Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 21:30
Milliók tűntek el egy kiskőrösi társasház kasszájából, a közös képviselő sikkasztott
2026. február 12. 20:31
Ököllel támadt egy diák az iskola igazgatóhelyettesére Cegléden
×
×
×
×