Hét évet kapott Czeglédy Csaba első fokon

A gazdasági csalással vádolt politikus Facebook-posztjában azt írta, az ítélet akár 20 év is lehetett volna, és kiemelte: „nagy lépést tettünk előre a teljes felmentés érdekében”. Czeglédy szerint az ügy „nagyon gyenge lábakon áll, hogy ilyen jelentős politikai nyomás mellett csak ennyit szabott ki a bíróság”.

A baon.hu részletesen is beszámolt a perről. Azt írják, hogy a vádirat lényege szerint az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba egy szombathelyi diákmunkával foglalkozó cég (Human Operator Zrt.) vezetőjeként 2011 és 2017 között egy olyan céghálózatot hozott létre, amelynek célja az volt, hogy elkerülje az áfa, a személyi jövedelemadó és más járulékok befizetését. A munkát papíron több köztes cégen és iskolaszövetkezeten keresztül szervezték, de ezek valójában nem fizették be a szükséges adókat. A vád szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forint kárt okoztak az államnak.

A rendszert a cég vezetője irányította, strómanokon keresztül.

Az iskolaszövetkezeteknél történt adócsalás ügye a Szegedi Törvényszéken kezdődött, ám elfogultsági hivatkozások miatt az átkerült Kecskemétre. Az ügynek eleinte 21 vádlottja volt. A bűnszervezet működtető 21 személy 8 iskolaszövetkezet, 2 korlátolt felelősségű társaság és 1 részvénytársaság keretében működött közre a csalásban.

A Szegedi Törvényszék korábban előkészítő ülés keretein belük 7 vádlott esetében már ítéletet hozott, mely ítéletek kihirdetésük napján jogerőre emelkedtek. A vádlottak közül többen már börtönben vannak – volt, aki vádalkut kötött –, és most a többi 14 vádlott esetében is megszületett az elsőfokú ítélet.

A büntetőeljárás kilenc éve zajlik a képviselő ellen - emlékeztet a hirado.hu.