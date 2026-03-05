ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.86
usd:
334.24
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának pásztói állomásán 2026. március 5-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa

Infostart / MTI

Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

A kormányfő kiemelte, ha kell, mindenkivel szembe kell fordulni, meg kell védeni az érdekeinket, ahogy legutóbb is ezt tette. „Ha kell, konfliktust vállaltam Brüsszellel is meg az ukránokkal is” – mondta, hozzátéve: az ukránok mindent föltettek egy lapra.

„Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt, meg a miniszterelnököt is” – fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében; „már régen összebeszéltek a hátunk mögött” az ukránok, a Tisza meg Brüsszel, hogy Magyarországon a választások után legyen ukránbarát kormány, amely teljesíti az ukránok követeléseit, beengedi őket az unióba, odaadja a magyarok pénzét Kijevnek, és leválasztja Magyarországot az olcsó energiáról”.

Pásztó, 2026. március 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának pásztói állomásán 2026. március 5-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Pásztó, 2026. március 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának pásztói állomásán 2026. március 5-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Olyan szoros verseny van, hogy csak megfeszített munkával lehet nyerni – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az áprilisi országgyűlési választásról csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

A kormányfő, a Fidesz elnöke kiemelte: nagy csata van, „nekünk nem egyszerűen egy Tisza nevű pártot kell legyőzni”. Hozzátette: nem a Tisza jelenti a problémát, hanem „a rengeteg pénz, ami mögöttük van, és amit Brüsszelből is és Kijevből is küldenek nekik”.

„Nekünk nyernünk kellene, és én hiszem, hogy így lesz, de ha nem dolgozunk, nem tudjuk az esélyt beváltani” – hívta fel a figyelmet. Arra kérte hallgatóságát, „úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa”. „Ez a mandátum nekünk kell”, ha ez nincs, akkor nincs nemzeti, keresztény és polgári kormány - utalt Becsó Zsoltra, a Fidesz térségi jelöltjére a miniszterelnök, hozzáfűzve: „ki kell állni magunkért, (...) gyáván nem lehet választást nyerni”.

Orbán Viktor közölte: a legvégén, az utolsó héten nagy mozgósítási verseny lesz.

„Addig is fontos napok állnak előttünk, de az utolsó néhány nap, az lesz a legfontosabb, a húsvét utáni hét.”

Kijelentette, „miután becsületesen elvégeztük a munkánkat, nem tűzhetünk ki” kisebb célt magunk elé, mint a legutóbbi választáson: „akkor 87 egyéni mandátumot nyertünk meg”.

Természetesnek tartom a nógrádiak és a Fidesz–KDNP szövetségét – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

A kormányfő azt mondta, közös politikai célkitűzése a Nógrád vármegyeieknek és a Fidesznek az, hogy ez az ország legyen a családok országa.

Egyetértés van Nógrád vármegye és az ország vezetése között abban, hogy az ország akkor tud boldogan élni, hogyha a családok megkapják az őket megillető tiszteletet és a segítséget, amire szükségük van. „Mi egy családbarát kormány vagyunk, ezért természetesnek tartom a nógrádiak, ami egy erős katolikus vidék, és a Fidesz–KDNP szövetségét” – tette hozzá.

A miniszterelnök a rendszerváltozás éveit is felidézve azt mondta, „nagyon nehezen jött össze a Fidesz és a nógrádiak közötti szövetség”. „Ez egy olyan megye volt, ahol a régi rend hívei hosszú ideig kitartottak és küzdöttek. És azt a változást, hogy ezt elvigyük egy polgári, nemzeti, keresztény irányba, az ország fejlődését itt, Nógrádban is, ezt tető alá hozni önökkel hosszú-hosszú évekbe tellett” – tette hozzá, jelezve, 2010-től kezdődően azonban ez mégiscsak létrejött.

„Mindannyian úgy tekintünk az előttünk álló választásra, mint amit meg fogunk nyerni országosan is, meg itt is” – emelte ki, rámutatva arra: „önök általában, a nógrádi emberek nagy része az élet nagy kérdéseiről, nevezzük civilizációs kérdéseknek, ugyanazt gondolja, mint mi”.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa

orbán viktor

fidesz

kampány

országjárás

pásztó

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete
Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat

Trump az iráni utódlásról: „Ali Hamenei fia elfogadhatatlan”

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Ma is az iráni háború friss fejleményei borzolták a kedélyeket a világ tőzsdéin, a tegnapi meredek zuhanást követően Ázsiában kisebb felpattanást láthattunk, a jó hangulat azonban Európára már nem terjedt tovább, a nagyobb részvényindexek ma is inkább estek, miközben a Brent nyersolaj ára tovább emelkedett. Üdítő kivétel volt viszont a magyar tőzsde, hiszen a BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban az OTP-nek és a Molnak lehetett köszönni; előbbi a holnap hajnalban érkező negyedik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt tudott feljebb kerülni, utóbbi árfolyamát pedig az iráni háború nyomán tovább emelkedő olajár hajtotta. Este Amerikában masszív mínuszok kezdtek kibontakozni, miután a WTI olaj árfolyama átlépte a 80 dollárt, és olajársokktól tart a részvénypiac.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 22:13
Nagy dolgokkal készül az időjárás a hétvégére – videó
2026. március 5. 21:52
Nem lát esélyt a különadók csökkentésére a miniszterelnök – a nap hírei
×
×