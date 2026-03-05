Orbán Viktor: úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa

A kormányfő kiemelte, ha kell, mindenkivel szembe kell fordulni, meg kell védeni az érdekeinket, ahogy legutóbb is ezt tette. „Ha kell, konfliktust vállaltam Brüsszellel is meg az ukránokkal is” – mondta, hozzátéve: az ukránok mindent föltettek egy lapra.

„Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt, meg a miniszterelnököt is” – fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében; „már régen összebeszéltek a hátunk mögött” az ukránok, a Tisza meg Brüsszel, hogy Magyarországon a választások után legyen ukránbarát kormány, amely teljesíti az ukránok követeléseit, beengedi őket az unióba, odaadja a magyarok pénzét Kijevnek, és leválasztja Magyarországot az olcsó energiáról”.

Pásztó, 2026. március 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának pásztói állomásán 2026. március 5-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Olyan szoros verseny van, hogy csak megfeszített munkával lehet nyerni – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az áprilisi országgyűlési választásról csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

A kormányfő, a Fidesz elnöke kiemelte: nagy csata van, „nekünk nem egyszerűen egy Tisza nevű pártot kell legyőzni”. Hozzátette: nem a Tisza jelenti a problémát, hanem „a rengeteg pénz, ami mögöttük van, és amit Brüsszelből is és Kijevből is küldenek nekik”.

„Nekünk nyernünk kellene, és én hiszem, hogy így lesz, de ha nem dolgozunk, nem tudjuk az esélyt beváltani” – hívta fel a figyelmet. Arra kérte hallgatóságát, „úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa”. „Ez a mandátum nekünk kell”, ha ez nincs, akkor nincs nemzeti, keresztény és polgári kormány - utalt Becsó Zsoltra, a Fidesz térségi jelöltjére a miniszterelnök, hozzáfűzve: „ki kell állni magunkért, (...) gyáván nem lehet választást nyerni”.

Orbán Viktor közölte: a legvégén, az utolsó héten nagy mozgósítási verseny lesz.

„Addig is fontos napok állnak előttünk, de az utolsó néhány nap, az lesz a legfontosabb, a húsvét utáni hét.”

Kijelentette, „miután becsületesen elvégeztük a munkánkat, nem tűzhetünk ki” kisebb célt magunk elé, mint a legutóbbi választáson: „akkor 87 egyéni mandátumot nyertünk meg”.

Természetesnek tartom a nógrádiak és a Fidesz–KDNP szövetségét – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

A kormányfő azt mondta, közös politikai célkitűzése a Nógrád vármegyeieknek és a Fidesznek az, hogy ez az ország legyen a családok országa.

Egyetértés van Nógrád vármegye és az ország vezetése között abban, hogy az ország akkor tud boldogan élni, hogyha a családok megkapják az őket megillető tiszteletet és a segítséget, amire szükségük van. „Mi egy családbarát kormány vagyunk, ezért természetesnek tartom a nógrádiak, ami egy erős katolikus vidék, és a Fidesz–KDNP szövetségét” – tette hozzá.

A miniszterelnök a rendszerváltozás éveit is felidézve azt mondta, „nagyon nehezen jött össze a Fidesz és a nógrádiak közötti szövetség”. „Ez egy olyan megye volt, ahol a régi rend hívei hosszú ideig kitartottak és küzdöttek. És azt a változást, hogy ezt elvigyük egy polgári, nemzeti, keresztény irányba, az ország fejlődését itt, Nógrádban is, ezt tető alá hozni önökkel hosszú-hosszú évekbe tellett” – tette hozzá, jelezve, 2010-től kezdődően azonban ez mégiscsak létrejött.

„Mindannyian úgy tekintünk az előttünk álló választásra, mint amit meg fogunk nyerni országosan is, meg itt is” – emelte ki, rámutatva arra: „önök általában, a nógrádi emberek nagy része az élet nagy kérdéseiről, nevezzük civilizációs kérdéseknek, ugyanazt gondolja, mint mi”.