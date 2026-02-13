Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

A háromnapos konferenciára több mint 60 ország állam- és kormányfője, számos külügy- és védelmi miniszter, továbbá civil szervezetek és a tudományos élet képviselői jelezték részvételüket. A hangsúly ugyanakkor a kül- és a biztonságpolitikán van, különös tekintettel az elmúlt években meggyengült transzatlanti kapcsolatok jövőjére.

Ez, továbbá az ukrajnai orosz háború nyomta rá bélyegét a konferencián vendéglátóként most debütáló, hivatalába tavaly májusban beiktatott német kancellár beszédére is. Merz szerint egy új olyan új világrend alakult ki, amelyben a nagyhatalmak, mindenekelőtt az Egyesült Államok igyekeznek átvenni az irányítást

A kancellár az erős Európa szószólójaként az összefogás, az önálló védelmi képesség erősítését sürgette.

Figyelmeztetett arra, hogy a szabadság veszélyben van a nagyhatalmak által formált világban. „Szabadságunk nem egyszerűen adott, de veszély fenyegeti” – fogalmazott a kancellár, aki szerint a szabadság megvédése érdekében készen kell állni a változásra és áldozatokat kell hozni.

A transzatlanti kapcsolatok súlyos válságban vannak, a korábbi értékközösségről immár nem lehet beszélni. Az európaiak úgy érzik, hogy „Amerika elárulta őket” – jelentette ki, és ennek kapcsán mindenekelőtt a Trump-kormányzatra utalt.

Merz szerint ez ugyanakkor egyáltalán nem jelenti a transzatlanti partnerség végét.

Az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban „új kezdetre” van szükség, mégpedig egy erős és nagyrészt független európai pillérrel

– jelentette ki.

Merz felszólította Washingtont, hogy „állítsa helyre és élessze újra a bizalmat” a nagyhatalmi politika veszélyes új korszakában, figyelmeztetve, hogy az Egyesült Államok nem boldogulhat egyedül, miközben a régi globális rend összeomlik – tudósított a Reuters.

Arról is beszélt a német kancellár, hogy bizalmas tárgyalásokat kezdett a francia elnökkel egy közös európai nukleáris elrettentő rendszer létrehozásáról. „Mi, németek, betartjuk jogi kötelezettségeinket. Ezt szigorúan a NATO-n belüli nukleáris szerepünkbe ágyazottnak tekintjük. És nem fogjuk megengedni, hogy eltérő biztonsági övezetek alakuljanak ki Európában” – közölte.

Ezzel összefüggésben – mint a német portálok idézték – „a szabadság programját” mutatta be. Annak célja, hogy utat mutasson Európa „nagyobb függetlenségéhez”. Tartalmazza azokat a lépéseket, amelyek szükségesek az európai katonai erő növelésére, és mindezzel összefüggésben egy erősebb globális partnerség kialakítására.

A konferencia másik fő témájára, az ukrajnai orosz háborúra utalva elítélte Oroszországot, és állást foglalt Ukrajna további támogatása mellett. Továbbra sem erősítették meg ugyanakkor, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij részt vesz-e a konferencia szombati napján.

Rendkívülii érdeklődés előzi meg az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szombat délelőttre tervezett beszédét. Elemzők azt remélik, hogy a mérsékeltnek tartott külügyminiszter a transzatlanti kapcsolatok javítása mellett foglal állást. Rubiót Merz külön és láthatóan szívélyesen üdvözölte.

Az előzményekhez tartozik, hogy a tavaly februári konferencián az Egyesült Államokat képviselő J. D. Vance alelnök a transzatlanti partnerség jegyében a diplomáciában szokatlan bírálatokkal illette Európát és ezen belül a házigazda Németországot is

Mint ahogy várható az is, hogy többek között beszédet mond Mark Rutte, a NATO főtitkára, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.