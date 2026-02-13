ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek Ella, Linda
Budakeszi tűz 2026. február 13-án
Nyitókép: Facebook/Győri Ottilia polgármester

Egy szobában robbanás volt, emiatt tört ki a halálos tűz Budakeszin, büntetőeljárás indul

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a három halálos áldozatot és huszonhét sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.

Beluzsárné Belicza Andrea azt mondta: már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkezett a tűz. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani – tette hozzá.

Az elsődleges vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos.

Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás – közölte.

Beluzsárné Belicza Andrea kérdésekre válaszolva elmondta, az elsődleges adatok szerint

az érintett épületben, „ami munkásszállónak is nevezhető”, 47-en tartózkodtak, és mind a 47 ember magyar állampolgár.

