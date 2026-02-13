Egy szobában robbanás volt, emiatt tört ki a halálos tűz Budakeszin, büntetőeljárás indul

Beluzsárné Belicza Andrea azt mondta: már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkezett a tűz. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani – tette hozzá.
Az elsődleges vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos.
Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás – közölte.
Beluzsárné Belicza Andrea kérdésekre válaszolva elmondta, az elsődleges adatok szerint
az érintett épületben, „ami munkásszállónak is nevezhető”, 47-en tartózkodtak, és mind a 47 ember magyar állampolgár.
