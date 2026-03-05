ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Iráni rakéták.
Újabb országot támadott meg Irán

Infostart / MTI

Az azerbajdzsáni külügyminisztériumba kérették Irán nagykövetét, mert csütörtökön Irán felől érkező drónok csapódtak be az országhoz tartozó exklávéban, Nahicsevánban – jelentette be a bakui külügyi tárca.

Az incidenst elítélve a külügyminisztérium Azerbajdzsán elleni támadással vádolta meg Iránt, és magyarázatot kért a történtekre.

„Követeljük, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság a lehető legrövidebb időn belül tisztázza az ügyet, adjon magyarázatot és tegye meg a szükséges sürgős intézkedéseket annak érdekében, hogy ilyen események a jövőben ne fordulhassanak elő” – hangsúlyozták.

Egy drón a nahicseváni nemzetközi repülőtér mellett csapódott be, egy másik pedig egy közeli falu iskolaépülete mellett, a támadásban két polgári személy megsebesült - írta a tárca.

Egyúttal hangsúlyozták, hogy Azerbajdzsán fenntartja magának a jogot a „megfelelő válaszlépésre”.

A nahicseváni repülőtér mintegy tíz kilométerre fekszik az iráni határtól.

Irán egyelőre nem ismerte el az Azerbajdzsán elleni támadást.

