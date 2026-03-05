ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője sajtóértekezletet tart a madridi Wanda Metropolitano Stadionban 2020. február 17-én, egy nappal az Atlético Madrid elleni labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzése előtt.
Allegri már tárgyalt a Real Madriddal, de egy másik sztáredző még nagyobb favorit

A nemzetközi futballéletben bizonyos kérdésekre gyakran változnak a válaszok – alighanem ilyen a „Ki fogja irányítani a Real Madrid a nyártól?” is. Március első napjaiban úgy tűnik, két edzőre szűkült a jelöltek száma.

A Real Madrid az utóbbi napokban – a La Ligában – mutatott gyenge teljesítménye, s az a tény, hogy a beugró edző, Álvaro Arbeloa mérlege még rosszabb, mint a januárban elküldött Xabi Alonsóé, egyértelművé teszi, hogy Florentino Pérez egy nagy múltú, eredményes sztáredzőt akar a klubhoz szerződtetni.

Az egyik esélyesnek a sajtó Jürgen Kloppot tartja, akiről két dolog szivárgott ki az elmúlt napokban.

A Red Bull globális vezetője a TEAMtalk szerint kevésbé találja kielégítőnek az igazgatótanácsi életet, mint a gyakorlati edzői munkát. Ezért fontolgatja, hogy újra leülne a kispadra, a Real Madrid azon nagyon kevés klub – talán az egyetlen –, ahol szívesen dolgozna.

Egyre valószínűtlenebb, hogy visszatérhetne a Mersey partjára, angol források szerint aLiverpool vezetői úgy gondolják, az a fejezet lezárult.

Graeme Bailey újságíró ezt írta: „Ami a Liverpoolt illeti, szereti a klubot és a várost, de nem fog visszatérni. Megtette a Premier League-ben a dolgát, és nem vágyik arra, hogy újraírja azt a fejezetet.”

A Sky Sports szerint az 58 éves edző számára a Bernabéu a célpont.

A szakértők régóta azt sugallják, hogy Klopp „heavy metal” játéka és vonzó személyisége tökéletesen illene a Madridhoz, ő képes lenn e vinni mindent, amit most hiányol a vezetőség.

Ugyanakkor az olasz sajtó arról ír, hogy Massimiliano Allegrit szeretné a Madrid, sőt, a hatszoros olasz bajnok edző, aki egyéves kihagyás után tavaly nyáron tért vissza az olasz futballelitbe, miután átvette az AC Milant, állítólag már néhány puhatolózó tárgyaláson is túl van.

Ezekben már odáig is eljutott, hogy jelezte, szívesen vinne magával két játékost az AC Milanból: Luka Modricot és Adrien Rabiot-t. A horvát középpályásnak nem is játékosként szánna főszerepet, hanem ő lehetne a kapocs a játékosok és az edzői stáb között, aki remekül érti a madridizmust.

A Tuttosport címlapján hozta az Allegri-szálat, s azt írta: „A Real Madrid az Real Madrid. Ez egy olyan vonat, ami különböző okokból kifolyólag már kétszer elment mellette. Először 2019-ben, amikor elhagyta a Juventust, másodszor pedig 2021 nyarán, amikor már egy hároméves szerződésben is megállapodtak vele, de ő mégis visszatért a Juvéhoz.

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat
Az Egyesült Államok és Izrael támadása új szintre emelte a közel-keleti konfliktust: a csapások az iráni katonai vezetést és az atomprogram kulcspontjait célozták, miközben Irán rakétákkal és drónokkal válaszol a térség több országában. Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az amerikai tervezés logikájáról, a légicsapások céljáról, az aszimmetrikus válaszokról és a konfliktus lehetséges kimeneteleiről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak

Irán nem kér tűzszünetet, és nem kíván tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal – jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki egyúttal a Hormuzi-szoros lezárásának lehetőségéről is nyilatkozott.

Igazi hidegzuhany a devizapiacon: ismét lejtőre került a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.

'It's tiring, I feel trapped': Iranians speak to BBC as US-Israeli strikes continue

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

×