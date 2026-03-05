Allegri már tárgyalt a Real Madriddal, de egy másik sztáredző még nagyobb favorit

A Real Madrid az utóbbi napokban – a La Ligában – mutatott gyenge teljesítménye, s az a tény, hogy a beugró edző, Álvaro Arbeloa mérlege még rosszabb, mint a januárban elküldött Xabi Alonsóé, egyértelművé teszi, hogy Florentino Pérez egy nagy múltú, eredményes sztáredzőt akar a klubhoz szerződtetni.

Az egyik esélyesnek a sajtó Jürgen Kloppot tartja, akiről két dolog szivárgott ki az elmúlt napokban.

A Red Bull globális vezetője a TEAMtalk szerint kevésbé találja kielégítőnek az igazgatótanácsi életet, mint a gyakorlati edzői munkát. Ezért fontolgatja, hogy újra leülne a kispadra, a Real Madrid azon nagyon kevés klub – talán az egyetlen –, ahol szívesen dolgozna.

Egyre valószínűtlenebb, hogy visszatérhetne a Mersey partjára, angol források szerint aLiverpool vezetői úgy gondolják, az a fejezet lezárult.

Graeme Bailey újságíró ezt írta: „Ami a Liverpoolt illeti, szereti a klubot és a várost, de nem fog visszatérni. Megtette a Premier League-ben a dolgát, és nem vágyik arra, hogy újraírja azt a fejezetet.”

A Sky Sports szerint az 58 éves edző számára a Bernabéu a célpont.

A szakértők régóta azt sugallják, hogy Klopp „heavy metal” játéka és vonzó személyisége tökéletesen illene a Madridhoz, ő képes lenn e vinni mindent, amit most hiányol a vezetőség.

Ugyanakkor az olasz sajtó arról ír, hogy Massimiliano Allegrit szeretné a Madrid, sőt, a hatszoros olasz bajnok edző, aki egyéves kihagyás után tavaly nyáron tért vissza az olasz futballelitbe, miután átvette az AC Milant, állítólag már néhány puhatolózó tárgyaláson is túl van.

Ezekben már odáig is eljutott, hogy jelezte, szívesen vinne magával két játékost az AC Milanból: Luka Modricot és Adrien Rabiot-t. A horvát középpályásnak nem is játékosként szánna főszerepet, hanem ő lehetne a kapocs a játékosok és az edzői stáb között, aki remekül érti a madridizmust.

A Tuttosport címlapján hozta az Allegri-szálat, s azt írta: „A Real Madrid az Real Madrid. Ez egy olyan vonat, ami különböző okokból kifolyólag már kétszer elment mellette. Először 2019-ben, amikor elhagyta a Juventust, másodszor pedig 2021 nyarán, amikor már egy hároméves szerződésben is megállapodtak vele, de ő mégis visszatért a Juvéhoz.