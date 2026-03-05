ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.86
usd:
334.24
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
tavasz időjárás cseresznyevirágzás cseresznyefa
Nyitókép: Pixabay

Nagy dolgokkal készül az időjárás a hétvégére – videó

Infostart / MTI

Jellemzően napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, a csúcshőmérséklet 14 és 18 Celsius-fok között alakul, a hajnalok azonban többfelé fagyosak lesznek. A szél csak néhol élénkül meg – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyolfelhőzet az égen, majd délutánra főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul.

Szombaton derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő tó környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő. A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között várható.

Vasárnap napos, száraz idő várható többnyire kevés fátyolfelhővel. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg vízpartok, nagyobb városok környezetében, valamint a hegyekben magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14 és 18 fok között várható a csúcshőmérséklet.

Kezdőlap    Belföld    Nagy dolgokkal készül az időjárás a hétvégére – videó

időjárás

előrejelzés

hétvége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete
Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat

Trump az iráni utódlásról: „Ali Hamenei fia elfogadhatatlan”

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Ma is az iráni háború friss fejleményei borzolták a kedélyeket a világ tőzsdéin, a tegnapi meredek zuhanást követően Ázsiában kisebb felpattanást láthattunk, a jó hangulat azonban Európára már nem terjedt tovább, a nagyobb részvényindexek ma is inkább estek, miközben a Brent nyersolaj ára tovább emelkedett. Üdítő kivétel volt viszont a magyar tőzsde, hiszen a BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban az OTP-nek és a Molnak lehetett köszönni; előbbi a holnap hajnalban érkező negyedik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt tudott feljebb kerülni, utóbbi árfolyamát pedig az iráni háború nyomán tovább emelkedő olajár hajtotta. Este Amerikában masszív mínuszok kezdtek kibontakozni, miután a WTI olaj árfolyama átlépte a 80 dollárt, és olajársokktól tart a részvénypiac.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 21:52
Nem lát esélyt a különadók csökkentésére a miniszterelnök – a nap hírei
2026. március 5. 21:42
Orbán Viktor: úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa
×
×