Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól

A Magyar Szocialista Párt elnöksége azt javasolja a jövő pénteki kongresszusnak, hogy a párt ne induljon el a 2026-os országgyűlési választásokon, ugyanakkor lesz négy, már többször bizonyított, független színekben induló egyéni képviselőjelöltjük – mondta az InfoRádióban az MSZP elnöke. Komjáthi Imre hangsúlyozta: minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki jelöltet fogják támogatni és a csatatér körzetekben aktívan segíteni is fognak.

„Hallva támogatóink hangját és véleményét, az MSZP Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként úgy dönt, hogy nem indul a 2026. évi országgyűlési választáson” – fogalmazott a párt elnöke.

A legesélyesebb ellenzéki jelölt támogatásáról szólva azt mondta, „nem elég győzni, ebben az eltorzított választási rendszerben az elérhető legnagyobb arányban kell győzni a Fidesz felett”. Ennek belátására egyébként felkéri a Tisza Pártot is, amivel arra utalt, hogy lehetnek olyan körzetek, ahol a Fidesz elleni győzelemre nem a tiszás jelölt a legesélyesebb.

Az MSZP tehát listán nem indul, a függetlenként elinduló MSZP-s politikusok:

Budapest 8. oevk: Kunhalmi Ágnes

Budapest 14. oevk: Vajda Zoltán

Budapest 16. oevk: Hiller István

Csongrád-Csanád 1. oevk: Szabó Sándor.

Ez a négy ember már bizonyított a pártelnök szerint, és többször legyőzték a Fideszt – Hiller István például már ötször is.

„Nem vonulunk le a pályáról, tovább dolgozunk a kormányváltás érdekében” – szögezte le. Nincsenek kétségei afelől, hogy a kongresszus végül támogatja ezt az elnöki javaslatot, hiszen a döntéselőkészítési folyamatban megkérdezték a párttagságot, melynek 70 százaléka ezt támogatja.

Nem pártot és nem személyek mellé állnak oda. „Egy politikai törekvést támogatunk, ez pedig a kormányváltás. Ezért azt kérjük a választóinktól, hogy mindenhol a kormányváltásra legesélyesebb jelöltet támogassák. Főleg a csatatér körzetekben, aktívan segíteni is fogunk” – szögezte le az InfoRádiónak nyilatkozva Komjáthi Imre MSZP-elnök.