Komjáthi Imre, az MSZP képviselője kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. október 10-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

36 év történelme ér véget, az MSZMP utódpártja 1990 óta volt tagja a magyar parlamentnek. Négy politikusa függetlenként elindul a választáson, és arra buzdítja a választókat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak az adott oevk-ban. A pártelnök Komjáthi Imre az InfoRádióban beszélt a döntés részleteiről.

A Magyar Szocialista Párt elnöksége azt javasolja a jövő pénteki kongresszusnak, hogy a párt ne induljon el a 2026-os országgyűlési választásokon, ugyanakkor lesz négy, már többször bizonyított, független színekben induló egyéni képviselőjelöltjük – mondta az InfoRádióban az MSZP elnöke. Komjáthi Imre hangsúlyozta: minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki jelöltet fogják támogatni és a csatatér körzetekben aktívan segíteni is fognak.

„Hallva támogatóink hangját és véleményét, az MSZP Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként úgy dönt, hogy nem indul a 2026. évi országgyűlési választáson” – fogalmazott a párt elnöke.

A legesélyesebb ellenzéki jelölt támogatásáról szólva azt mondta, „nem elég győzni, ebben az eltorzított választási rendszerben az elérhető legnagyobb arányban kell győzni a Fidesz felett”. Ennek belátására egyébként felkéri a Tisza Pártot is, amivel arra utalt, hogy lehetnek olyan körzetek, ahol a Fidesz elleni győzelemre nem a tiszás jelölt a legesélyesebb.

Az MSZP tehát listán nem indul, a függetlenként elinduló MSZP-s politikusok:

  • Budapest 8. oevk: Kunhalmi Ágnes
  • Budapest 14. oevk: Vajda Zoltán
  • Budapest 16. oevk: Hiller István
  • Csongrád-Csanád 1. oevk: Szabó Sándor.

Ez a négy ember már bizonyított a pártelnök szerint, és többször legyőzték a Fideszt – Hiller István például már ötször is.

„Nem vonulunk le a pályáról, tovább dolgozunk a kormányváltás érdekében” – szögezte le. Nincsenek kétségei afelől, hogy a kongresszus végül támogatja ezt az elnöki javaslatot, hiszen a döntéselőkészítési folyamatban megkérdezték a párttagságot, melynek 70 százaléka ezt támogatja.

Nem pártot és nem személyek mellé állnak oda. „Egy politikai törekvést támogatunk, ez pedig a kormányváltás. Ezért azt kérjük a választóinktól, hogy mindenhol a kormányváltásra legesélyesebb jelöltet támogassák. Főleg a csatatér körzetekben, aktívan segíteni is fogunk” – szögezte le az InfoRádiónak nyilatkozva Komjáthi Imre MSZP-elnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól

mszp

komjáthi imre

választás 2026

Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Történelmi döntés született az USA-ban: Trump mélyütést visz be a klímavédelemnek

Döntő csapást mért az amerikai klímavédelmi törekvésekre a Trump-kormányzat csütörtökön, amikor hivatalosan visszavonta azt a kulcsfontosságú tudományos megállapítást, amely jogalapként szolgált az üvegházhatású gázok szövetségi szintű szabályozásához. Az intézkedés megszünteti a jogi alapot arra, hogy a szövetségi állam korlátozza az autók, az erőművek és az olajipari létesítmények károsanyag-kibocsátását - jelentette a Cnbc.

Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma-1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.

Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma-1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

2026. február 13. 13:06
2026. február 13. 12:53
