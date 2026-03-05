ARÉNA - PODCASTOK
Large cargo and tanker ships at Shahid Rajai port from Qeshm island pier, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Infostart / MTI

Irán a háborús helyzetre való tekintettel átvette az ellenőrzést a Hormuzi-szoros fölött, és fenntartja magának a jogot, hogy megtámadja a szoroson áthaladó hajókat, akár el is süllyessze őket, ha nem tartják be az ott előírt protokollt – jelentette be csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda elithadsereghez tartozó hadi építési vállalkozásnak, a Hatam al-Anbiának a parancsnok-helyettese.

Kjómarsz Hejdari az állami televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a síita állam nem zárta le a szorost, és együttműködik a protokoll szerint eljáró hajókkal.

A szoros fontosságát jelzi, hogy rajta halad keresztül a világ olajszállítmányának ötöde.

Nem sokkal korábban a gárda bejelentette, hogy a Perzsa-öböl északi részén megtámadott egy amerikai olajszállítót, és az lángra kapott.

A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) szintén azt közölte, hogy a reggeli órákban egy tanker bajba jutott Kuvait partjainál. Bár a tájékoztatás szerint a hajó felől robbanásokat is lehetett hallani, a hajótestből pedig olaj szivárog a tengerbe, a szolgálat úgy tudja, hogy nem tört ki tűz, a legénység pedig sértetlen.

A világ internetforgalmát figyelő NetBlocks cég azt közölte, hogy

Iránban több mint 120 órája szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás;

a londoni székhelyű szervezet az X-en közzétett bejegyzése szerint az internetforgalom a szokásosnak alig egy százaléka. A NetBlocks felhívta a figyelmet arra, hogy az iráni távközlési cégek jogi lépésekkel fenyegetik azokat a felhasználókat, akik mégis megpróbálnak felkapcsolódni az internetre.

×