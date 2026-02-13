Itt a rendelet, amely megváltoztatja a cukrászdák működését

Megjelent az NGM rendelete, amely a cukrászdák likviditási helyzetét javítaná, segítene a versenyképesség fenntartásában és egyben támogatná a foglalkoztatást is.

Január 1-jétől az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs költségek a vállalkozás éves árbevételének 1 százalékáig (de legfeljebb évi 100 millió forintig) adómentessé váltak. Ezzel megszűnik az eddigi 33 százalékos adóteher az érintett körben.

Február 1-jétől a korábbi 4 százalékról 2 százalékra csökken a hozzájárulás mértéke a szolgáltatások után.

A rendelet módosítása értelmében a cukrászdák az adott havi árbevételük legfeljebb 20 százalékát felszolgálási díjként kezelhetik. Ez hasonló az éttermekhez, amelyről az Infostarton már beszámoltunk.

Ez az összeg mentesül a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, csupán a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék terheli. A szabályozás különlegessége, hogy a kedvezmény akkor is igénybe vehető a munkavállalók bérezéséhez, ha az üzlet külön nem tüntet fel felszolgálási díjat a vendégek felé.

Új hitelkonstrukció

A pénzügyi könnyítések mellett január 26-tól közvetlen tőkebevonásra is lehetőség nyílik. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont egy új, kombinált hitelkonstrukciót tesz elérhetővé 10 millió forintig. Amennyiben a hitelfelvevő megvalósítja a kitűzött üzleti célokat, a tőkeösszeg felét nem szükséges visszafizetni.

A jogszabályi változások február 1-jétől alkalmazhatók a cukrászdák esetében. Az indoklás szerint az intézkedés megszünteti azt a korábbi megkülönböztetést, amely miatt a cukrászdák nem élhettek az éttermek számára már biztosított adózási előnyökkel.

A vendégek által fizetendő összegeket és a felszolgálási díj felszámításának módját a változások nem érintik, a szabályozás kizárólag az üzemeltetők és a munkavállalók közötti elszámolás adminisztratív és adózási terheit csökkenti.