Blue sun visor with an Europol sign. Gwengoat/Getty Images
Nyitókép: Gwengoat/Getty Images

Kiadták a figyelmezetést: megnőtt a terrorfenyegetés az unióban

Infostart / MTI

Az iráni konfliktus miatt megnőtt a terrortámadások veszélye az Európai Unióban – közölte Jan op gen Oorth, az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének (Europol) szóvivője az Euractiv című, angol nyelvű brüsszeli hírportálnak nyilatkozva csütörtökön.

Jan op gen Oorth hangsúlyozta, a terrorista és más erőszakos szélsőséges fenyegetettség szintje megemelkedett az EU területén.

A terrorista fenyegetettség megnyilvánulhat magányos szereplők vagy kis, saját kezdeményezésű sejtek általi hazai radikalizálódás formájában - mondta a szóvivő, majd kiemelte, hogy az online tartalom gyors terjesztése is fokozhatja a radikalizálódást az EU-ban élő iráni diaszpóra és más egyének körében.

A hírportál emlékeztetett: az Európai Bizottság biztonsági kérdésekkel foglalkozó kollégiuma a héten korábban úgy döntött, hogy megerősíti együttműködését az Europollal, tartva az iráni megtorlástól. Közölték továbbá, hogy egy regionális hírszerző forrás az Euractivnak március elején úgy nyilatkozott: ha az irániak eljutnak a kétségbeesésig, kaotikus állapotokat okozó terrorizmus elkövetéséhez folyamodhatnak, amelynek során közvetlen teheráni kapcsolatokkal nem is rendelkező, független csoportok szabadon cselekedhetnek.

Az Europol szóvivője nyilatkozatában aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Irán által irányított megbízottak aktivizálódhatnak, majd kifejtette: ezen szereplők közé tartozik az úgynevezett "iráni ellenállási tengely", illetve más bűnszövetkezetek, amelyek az iráni biztonsági intézmények irányítása alatt állnak. Az Europol tisztviselője hozzátette: ezen szereplők műveletei magukban foglalhatnak terrortámadásokat, megfélemlítési kampányokat, kibertámadásokat, félretájékoztatást és online csalásokat, valamint a terrorizmus finanszírozását.

Véleménye szerint a nyugati infrastruktúrát és az üzleti életet célzó kibertámadások kockázata is tovább nőhet, ha a konfliktus továbbra is fennáll.

„A konfliktus párhuzamos dinamikát fog teremteni az online térben. A bűnözői és terrorista hálózatok kihasználják a fokozott információs környezetet a mesterséges intelligencia által támogatott csalással és dezinformációval” – fogalmazott Oorth a hírportál beszámolója szerint.

Azt is elmondta: az Europol folyamatos kapcsolatban áll a ciprusi illetékes rendvédelmi hatóságokkal, és készen áll támogatni Ciprust, ha a hatóságok ilyen támogatást kérnek.

Az iráni háború csütörtöki napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

