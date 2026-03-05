ARÉNA - PODCASTOK
A Bundeswehr katonái. Forrás:Twitter/WELT
Nyitókép: Forrás:Twitter/WELT

Németországban diákok ezrei tüntettek az új sorkatonai szolgálat ellen

Infostart / MTI

Diákok ezrei vonultak az utcákra Németország számos városában csütörtökön az újonnan bevezetett sorkatonai szolgálat ellen tiltakozva.

A „diáksztrájk a sorkatonaság ellen” mottóval megrendezett megmozdulás résztvevői a katonai szolgálatról januárban hatályba lépett új törvény ellen tiltakoznak.

A fővárosban, Berlinben a rendőrség háromezer résztvevőt számlált, a szervezők azonban hatezer emberről tettek említést, országosan pedig mintegy 50 ezerről.

A diáktüntetők transzparensein egyebek között olyan feliratok voltak olvashatók, mint

„Meghalni nem szerepel a tantervben, Menjen a frontra Friedrich Merz!” kancellár, „Egy okos fej nem fér be semmilyen acélsisakba”.

Hangosbemondókban a diákok azt skandálták, hogy „Soha, soha többé sorkatonaságot!”, illetve „A gazdagok akarnak háborút, az ifjúság viszont jövőt”.

Münchenben a rendőrség szerint 600 fiatal tüntetett, és megmozdulásokat szerveztek Bonnban, Düsseldorfban és Hamburgban is.

Az új szabályozás értelmében a 18. életévüket betöltött férfiak és nők kérdőívet kapnak, amellyel felmérik alkalmasságukat és motivációjukat a katonai szolgálatot illetően. A férfiaknak kötelezően ki kell tölteniük a kérdőívet.

Amennyiben a hadseregnek nem sikerült önkéntesekkel feltöltenie állományát, úgy a kormány a parlament jóváhagyásával elrendelheti a kötelező sorozást.

A NATO ajánlása szerint Németországnak 460 ezer főre kellene növelnie a hadserege létszámát, amelyben belül 260 ezer hivatásos és 200 ezer tartalékos katonát kellene állományban tartania. Jelenleg 182 ezer a hivatásos, illetve 49 ezer a tartalékos katonáik létszáma.

A német szövetségi diákkonferencia világossá tette, hogy a kérdésben számos fiatal úgy véli, hogy őket megkerülve született a döntés. A döntést felülről, a politikai vezetés hozta anélkül, hogy előtte beszéltek volna a fiatalokkal – mondta Amy Kirchhoff, a szövetségi diákkonferencia főtitkára a ZDF közszolgálati televízió reggeli magazinműsorában.

