2026. február 13. péntek
Taiwan and United States flags together textile cloth, fabric texture
Oleksii Liskonih/Getty Images

Megszületett az amerikai–tajvani kereskedelmi megállapodás

Infostart / MTI

Mindezt nem sokkal azelőtt, hogy Donald Trump Kínába látogatna. A megállapodás lehetővé teszi, hogy Tajvan ugyanolyan feltételek mellett versenyezzen, mint a szomszédos országok.

Az amerikai kormányzat kereskedelmi megállapodást kötött Tajvannal röviddel azelőtt, hogy várhatóan áprilisban Kínába látogat Donald Trump amerikai elnök.

Az Egyesült Államokba irányuló tajvani export nagy részét az eddigi 32 százalék helyett 15 százalékos adókulccsal fogják megadóztatni – közölte az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma. Az Egyesült Államok szintén 15 százalékos kulcsot alkalmaz az ázsiai és csendes-óceáni térségben olyan fontos kereskedelmi partnereivel szemben, mint például Japán vagy Dél-Korea.

Tajvan beleegyezett abba, hogy felszámolja vagy csökkenti az amerikai termékekkel szembeni vámkorlátok döntő részét, de 93 termék esetében maradtak a jelenlegi vámok a fontos mezőgazdasági és ipari ágazatok, például a rizstermesztés védelme érdekében.

A tajvani kormány nyilatkozatában hangsúlyozta: az Egyesült Államokkal létrejött megállapodás lehetővé teszi vállalatai számára, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezzenek Japánnal, Dél-Koreával és az Európai Unióval.

kína

egyesült államok

donald trump

látogatás

peking

diplomácia

tajvan

kereskedelmi megállapodás

