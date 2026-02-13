Megszületett az amerikai–tajvani kereskedelmi megállapodás

Az amerikai kormányzat kereskedelmi megállapodást kötött Tajvannal röviddel azelőtt, hogy várhatóan áprilisban Kínába látogat Donald Trump amerikai elnök.

Az Egyesült Államokba irányuló tajvani export nagy részét az eddigi 32 százalék helyett 15 százalékos adókulccsal fogják megadóztatni – közölte az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma. Az Egyesült Államok szintén 15 százalékos kulcsot alkalmaz az ázsiai és csendes-óceáni térségben olyan fontos kereskedelmi partnereivel szemben, mint például Japán vagy Dél-Korea.

Tajvan beleegyezett abba, hogy felszámolja vagy csökkenti az amerikai termékekkel szembeni vámkorlátok döntő részét, de 93 termék esetében maradtak a jelenlegi vámok a fontos mezőgazdasági és ipari ágazatok, például a rizstermesztés védelme érdekében.

A tajvani kormány nyilatkozatában hangsúlyozta: az Egyesült Államokkal létrejött megállapodás lehetővé teszi vállalatai számára, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezzenek Japánnal, Dél-Koreával és az Európai Unióval.