2022. november 7-én közreadott képen ukrán katonák amerikai nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszerrel (HIMARS) tüzelnek a Herszoni területen november 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Szakértő: minőségi ugrás, hogy amerikai rakétatechnológiával erősödik a Magyar Honvédség tüzérsége

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Lockheed Martin és a 4iG együttműködésének eredményeként Magyarország is megvásárolhatja az amerikai HIMARS rakétarendszert – mondta az InfoRádióban Siklósi Péter. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a cseh Tatra Trucks bevonásával olyan volumenű teherautó-gyártás is indulhat, ami az exportra való termelést is lehetővé teszi.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. hétfőn bejelentette, hogy hosszú távú stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Czechoslovak Grouppal (CSG), amely a világ egyik leggyorsabban növekvő hadiipari cége. A cseh cégcsoport leányvállalata, a CSG Defence tulajdonrészt szerez a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben, a 4iG többségi tulajdonában lévő Rába pedig bekapcsolódik a CSG és a Tatra Trucks exportprogramjába, részt vehet a 4iG SDT-vel a török Gidrán páncélozott járművek, valamint a cseh Tatra katonai tehergépjárművek gyártásában.

Orbán Viktor az együttműködés bejelentésekor így fogalmazott: „a cseh Tatra Trucks és a magyar Rábát tulajdonló 4iG közötti együttműködés önmagában is fontos fejlemény, de a magyar kormány számára ez az üzlet többet jelent, mert számunkra ez egy átfogó geopolitikai stratégia része”. Jászai Gellért, a 4iG elnöke pedig azt mondta, a stratégiai együttműködés évtizedekre meghatározhatja Magyarországon a védelmi képességek fejlődését.

A program keretében a Lockheed Martin amerikai repülőgép- és fegyvergyártó vállalat által gyártott tüzérségi rakétarendszerek indító-töltő modulját (LLM) a Rába győri üzemeiben integrálhatják az ott gyártott Tatra 6×6 katonai járműplatformokra, ötvözve az amerikai védelmi technológiát a magyar gyártási kompetenciákkal.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta: a Lockheed Martin és a 4iG együttműködésének eredményeként

Magyarország is megvásárolhatja az amerikai HIMARS rakétarendszert.

A megállapodás azonban Siklósi Péter szerint nem pusztán fegyverbeszerzést jelent. Mint fogalmazott, egy „rendkívül jól legyártott, népszerű amerikai hadszíntéri rakétarendszerről van szó, ami több hatótávolságú rakétát tud kilőni”, és óriási segítséget nyújt a frontvonalban. Kiemelte, hogy olyan változata is van, amely akár az 500 kilométeres hatótávolságot is elérheti.

Azt jelen pillanatban még nem lehet tudni, hogy milyen hatótávolságú rakétákkal szerelik fel a magyar rendszereket, csak annyi ismert, hogy a teherautókat és haszongépjárműveket gyártó cseh Tatra és a Rába közösen fogják gyártani azokat a platformokat, páncélozott teherautókat, amelyekre integrálják majd a rakétarendszert. Siklósi Péter hozzátette: a megállapodás értelmében a Lockheed Martinnal közösen bizonyos rakétákat is gyárthat a magyar fél, illetve közös szervizelésre is kiterjed az együttműködés.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a HIMARS rakétarendszer bevonása és a további fegyver- és járműbeszerzések „minőségi ugrást” jelentenek majd a Magyar Honvédség tüzérségi képességében. Kiemelte, hogy az együttműködés keretében több ezer teherautó készülhet el és érkezhet Magyarországra. Ez akkora volumen, hogy Siklósi Péter szerint

„a cél nemcsak a Magyar Honvédség ellátása lehet ezekből az eszközökből, hanem az exportra való termelés is”.

Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy mikortól érkezhet Magyarországra az új fegyverrendszer és mikor indulhat meg a gyártás a Rába győri üzemében.

