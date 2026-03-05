ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) fennállásának 15. évfordulója alkalmából az egyetem dísztermében tartott konferencián 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Orbán Balázs: most egy olyan helyzet van, amikor össze kell fognia minden magyarnak

Infostart / MTI

Sorsdöntő választás az áprilisi: ki kell maradnunk a háborúból, nemet kell mondanunk Ukrajna finanszírozására, és le kell törnünk az ukrán olajblokádot, amely megnehezíti Magyarország és egész Európa energiaellátását – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Somogy vármegyei Kadarkúton csütörtökön.

Orbán Balázs a Fidesz–KDNP országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: „mi, magyarok különbözőek vagyunk, különböző világnézetűek, különböző módon gondolkodunk a politikáról, de most egy olyan helyzet van, amikor össze kell fognia minden magyarnak”.

Ha a Fidesz–KDNP képviselői kapják meg a bizalmat, akkor az Országgyűlés a következő négy évben nem fog olyan döntést hozni, amellyel háborúba vinné Magyarországot, nem fog hozzájárulni Ukrajna európai uniós csatlakozásához, és nem fogja a Magyarországnak, a magyar családoknak, vállalkozásoknak járó pénzeket „odaadni valami más cél oltárán” – hangoztatta.

Úgy vélte, egy ilyen helyzetben, amikor az ellenfelük nem tud nemet mondani Kijev és Brüsszel elvárásainak, sőt, azt látják, Magyar Péter Tisza-elnök összejátszik az ukránokkal, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, összejátszik Brüsszellel, és egy „mindannyiunk számára meghatározó konfliktusban Ukrajna, nem pedig Magyarország oldalán áll”, minden választópolgár figyelmét arra hívják fel, hogy a Fidesz–KDNP és jelöltjei jelentik a biztos választást.

Jelezte, a Fidesz–KDNP jelöltjei „mindenhol teljes erővel kampányolnak”, egyúttal Kelei Zitát, a pártszövetség Somogy 2. számú, Barcs központú választókörzetében induló jelöltjét ajánlotta a választók figyelmébe.

Orbán Balázs reagált az ukrán államfő nyilatkozatára, miszerint „majd a katonáik felkeresik a magyar miniszterelnököt, ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét”.

A politikai igazgató szavai szerint „ilyen veszélyes, háborús időkben elfogadhatatlan, hogy egy olyan szomszédos ország elnöke, amelyet Magyarország humanitárius akcióprogramok keretében támogat, megfenyegesse a magyar kormányfőt azért, mert kiáll a magyar nemzeti érdekek mellett”.

Egy olyan helyzetben, amiben az energiáért óriási küzdelem megy, „a Közel-Kelet lángokban van”, elfogadhatatlan, hogy az ukrán elnök lezárja a Barátság kőolajvezetéket, „mert ő nem akar orosz energiát látni Európában, ezért káoszt és elszabaduló árakat akar előidézni Magyarországon, hogy ezzel is támogassa Magyar Pétert és a Tisza Párt kampányát”.

Orbán Balázs arra az újságírói kérdésre, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője miért nem válaszol arra, hogy Magyarországot le kell-e választani az orosz olajról, illetve miért kellemetlen neki ez a kérdés, azzal reagált: Ukrajna, Brüsszel és a nyugati energiacégek érdeke, hogy Európában ne legyen olcsó orosz energia.

„Kapitány István és a Tisza Párt több képviselője mind nyugati energiacégekből jött, óriási vagyonra tett szert, jelenleg is részvényese ezeknek a nyugati energiacégeknek, és ha Európában nincs olcsó orosz energia, akkor a nyugati energiacégek járnak jól, mert ők tudnak drágábban behozni energiát és ezzel is emelkedik a részvényárfolyam” – mondta.

Közölte, ez is azt mutatja, hogy a Tisza Pártban valójában üzleti érdekkörök jelentek meg: bankok, energiacégek, multinacionális külföldi tulajdonú vállalatoknak a tulajdonosai, és a céljuk egyértelmű: hiába a színjáték, hiába a tagadás, ők le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról és meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést és az energiacégeket terhelő különadókat is.

„Ezért épültek be a Tisza Pártba és ezért akarják Magyar Pétert hatalomra segíteni” – tette hozzá, egyúttal felszólított: meg kell őket állítani.

Orbán Balázs arra a felvetésre, hogy Magyar Péter még szót sem ejtett az orosz–ukrán háborúban orosz fogságba esett két magyar hadifogoly „hazamenekítéséről”, azt mondta: az ukrán elnök egyet nem értését fejezte ki a magyar hadifoglyok hazahozatala miatt, „kifejezetten dühbe gurult, szeretné visszakapni e kényszersorozott magyar embereket és visszaküldeni őket a frontra, ezt Magyarország kormánya nem fogja engedni”. Jelezte egyúttal, hogy a hadifoglyok hazahozatalát eredményező lépés jogilag nem támadható, „az ukránoknak egy feladatuk van, hagyják őket békén”.

Magyar Péter színészkedik, megjátssza magát, de ebben a konfliktusban Ukrajna oldalán van minden tekintetben, még akkor is, ha nem szólal meg, mert „ilyen helyzetben a hallgatás többet mond ezer szónál” – fogalmazott a politikai igazgató.

Hozzáfűzte, „a tiszások valójában támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, támogatják az Oroszországgal szembeni szankciókat, támogatják Ukrajna pénzügyi támogatását és a Magyarországgal szembeni intézkedéseket is”.

Orbán Balázs az ukrán sajtóban megjelent vélemények, elemzések, valamint az ukrán elnök és a körülötte lévő politikusok, politológusok nyilatkozatai alapján úgy vélte, Ukrajnának érdeke beavatkozni a magyarországi választásokba, érdeke Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogatni, mert „ukránpárti álláspontot foglalna el a finanszírozás kérdésében, az orosz olaj kivezetése kérdésében és a háborúban való együttműködés kérdésében”.

„Ezt az ukránok nem is titkolják, ezt Magyarországon próbálják csak a Tisza Párt képviselői eltitkolni”

– mondta.

Kelei Zita arról szólt, hogy két út van előttünk: „vagy háborúba sodródunk, vagy pedig maradunk békében” itt, Dél-Somogyban is, ahogy eddig.

„Bízom benne, hogy a dél-somogyi embereknek helyén van a szívük, tudják jól, hogy azt a békét és biztonságot, amivel most élünk, egy pillanat alatt elveszíthetjük, így mindenkit arra ösztönzök, szavazzon arra a nemzeti kormányra, ami már bizonyított” – mondta a képviselőjelölt.

kampány

orbán balázs

kadarkút

somogy vármegye

választás 2026

keleti zita

Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Donald Trump amerikai elnök egy Reutersnek adott interjúban kijelentette, hogy támogatja a kurd erők Irán elleni offenzíváját. Eközben iráni kurd milíciák és amerikai tisztségviselők állítólag már egyeztetnek egy esetleges katonai műveletről - jelentette az Al-Dzsazíra. Iszmail Baghei, Irán helyettes külügyminisztere megfenyegette az Európai Uniót. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.

Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190-200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

