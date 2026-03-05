Orbán Balázs: most egy olyan helyzet van, amikor össze kell fognia minden magyarnak

Orbán Balázs a Fidesz–KDNP országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: „mi, magyarok különbözőek vagyunk, különböző világnézetűek, különböző módon gondolkodunk a politikáról, de most egy olyan helyzet van, amikor össze kell fognia minden magyarnak”.

Ha a Fidesz–KDNP képviselői kapják meg a bizalmat, akkor az Országgyűlés a következő négy évben nem fog olyan döntést hozni, amellyel háborúba vinné Magyarországot, nem fog hozzájárulni Ukrajna európai uniós csatlakozásához, és nem fogja a Magyarországnak, a magyar családoknak, vállalkozásoknak járó pénzeket „odaadni valami más cél oltárán” – hangoztatta.

Úgy vélte, egy ilyen helyzetben, amikor az ellenfelük nem tud nemet mondani Kijev és Brüsszel elvárásainak, sőt, azt látják, Magyar Péter Tisza-elnök összejátszik az ukránokkal, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, összejátszik Brüsszellel, és egy „mindannyiunk számára meghatározó konfliktusban Ukrajna, nem pedig Magyarország oldalán áll”, minden választópolgár figyelmét arra hívják fel, hogy a Fidesz–KDNP és jelöltjei jelentik a biztos választást.

Jelezte, a Fidesz–KDNP jelöltjei „mindenhol teljes erővel kampányolnak”, egyúttal Kelei Zitát, a pártszövetség Somogy 2. számú, Barcs központú választókörzetében induló jelöltjét ajánlotta a választók figyelmébe.

Orbán Balázs reagált az ukrán államfő nyilatkozatára, miszerint „majd a katonáik felkeresik a magyar miniszterelnököt, ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét”.

A politikai igazgató szavai szerint „ilyen veszélyes, háborús időkben elfogadhatatlan, hogy egy olyan szomszédos ország elnöke, amelyet Magyarország humanitárius akcióprogramok keretében támogat, megfenyegesse a magyar kormányfőt azért, mert kiáll a magyar nemzeti érdekek mellett”.

Egy olyan helyzetben, amiben az energiáért óriási küzdelem megy, „a Közel-Kelet lángokban van”, elfogadhatatlan, hogy az ukrán elnök lezárja a Barátság kőolajvezetéket, „mert ő nem akar orosz energiát látni Európában, ezért káoszt és elszabaduló árakat akar előidézni Magyarországon, hogy ezzel is támogassa Magyar Pétert és a Tisza Párt kampányát”.

Orbán Balázs arra az újságírói kérdésre, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője miért nem válaszol arra, hogy Magyarországot le kell-e választani az orosz olajról, illetve miért kellemetlen neki ez a kérdés, azzal reagált: Ukrajna, Brüsszel és a nyugati energiacégek érdeke, hogy Európában ne legyen olcsó orosz energia.

„Kapitány István és a Tisza Párt több képviselője mind nyugati energiacégekből jött, óriási vagyonra tett szert, jelenleg is részvényese ezeknek a nyugati energiacégeknek, és ha Európában nincs olcsó orosz energia, akkor a nyugati energiacégek járnak jól, mert ők tudnak drágábban behozni energiát és ezzel is emelkedik a részvényárfolyam” – mondta.

Közölte, ez is azt mutatja, hogy a Tisza Pártban valójában üzleti érdekkörök jelentek meg: bankok, energiacégek, multinacionális külföldi tulajdonú vállalatoknak a tulajdonosai, és a céljuk egyértelmű: hiába a színjáték, hiába a tagadás, ők le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról és meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést és az energiacégeket terhelő különadókat is.

„Ezért épültek be a Tisza Pártba és ezért akarják Magyar Pétert hatalomra segíteni” – tette hozzá, egyúttal felszólított: meg kell őket állítani.

Orbán Balázs arra a felvetésre, hogy Magyar Péter még szót sem ejtett az orosz–ukrán háborúban orosz fogságba esett két magyar hadifogoly „hazamenekítéséről”, azt mondta: az ukrán elnök egyet nem értését fejezte ki a magyar hadifoglyok hazahozatala miatt, „kifejezetten dühbe gurult, szeretné visszakapni e kényszersorozott magyar embereket és visszaküldeni őket a frontra, ezt Magyarország kormánya nem fogja engedni”. Jelezte egyúttal, hogy a hadifoglyok hazahozatalát eredményező lépés jogilag nem támadható, „az ukránoknak egy feladatuk van, hagyják őket békén”.

Magyar Péter színészkedik, megjátssza magát, de ebben a konfliktusban Ukrajna oldalán van minden tekintetben, még akkor is, ha nem szólal meg, mert „ilyen helyzetben a hallgatás többet mond ezer szónál” – fogalmazott a politikai igazgató.

Hozzáfűzte, „a tiszások valójában támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, támogatják az Oroszországgal szembeni szankciókat, támogatják Ukrajna pénzügyi támogatását és a Magyarországgal szembeni intézkedéseket is”.

Orbán Balázs az ukrán sajtóban megjelent vélemények, elemzések, valamint az ukrán elnök és a körülötte lévő politikusok, politológusok nyilatkozatai alapján úgy vélte, Ukrajnának érdeke beavatkozni a magyarországi választásokba, érdeke Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogatni, mert „ukránpárti álláspontot foglalna el a finanszírozás kérdésében, az orosz olaj kivezetése kérdésében és a háborúban való együttműködés kérdésében”.

„Ezt az ukránok nem is titkolják, ezt Magyarországon próbálják csak a Tisza Párt képviselői eltitkolni”

– mondta.

Kelei Zita arról szólt, hogy két út van előttünk: „vagy háborúba sodródunk, vagy pedig maradunk békében” itt, Dél-Somogyban is, ahogy eddig.

„Bízom benne, hogy a dél-somogyi embereknek helyén van a szívük, tudják jól, hogy azt a békét és biztonságot, amivel most élünk, egy pillanat alatt elveszíthetjük, így mindenkit arra ösztönzök, szavazzon arra a nemzeti kormányra, ami már bizonyított” – mondta a képviselőjelölt.