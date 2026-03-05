Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Mint arról beszámoltunk, az ukrán elnök csütörtökön reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását. „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – fogalmazott.

Minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbán Viktor kormányfőt, Magyarországot azonban nem lehet zsarolni, akárhogyan is fenyegetőznek – reagált rögtön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Sopronban.

Később Orbán Viktor is megszóltál a közösségi oldalán egy videóban, aminek a kommentárjában azt írta, hogy „Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat.”

„Valóban van egy éles helyzet, hogy az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, aminek a kivédésén dolgozunk, és mindenképpen le kell törünk ezt. Erről nem tudunk megállapodni az ukránokkal, mert ők zsarolnak bennünket, és kényszeríteni akarnak bennünket. Mi pedig azt akarjunk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem lehet kényszeríteni. És az olaj, aminek át kell jönnie Ukrajnán keresztül, a Barátság vezetéken, az a miénk, és az ukránoknak kötelességük átengedni. Nem szívességet tesznek, nem alkudozhatnak erről. Ez az Európai Unióval kötött szerződés alapján a kötelességük. És én minden eszközt be fogok vetni annak érdekében, hogy ezt az olajblokádot letörjem. Vetek be pénzügyi eszközöket, katonaiakat természetesen nem, mert a béke oldalán vagyunk, de minden lehetséges politikai eszközt be fogok vetni, hogy megvédjem a magyar családoknak az egzisztenciáját. Ha nem védjük meg magunkat az ukrán zsarolással szemben, akkor annak a magyarok fizetik meg az árát. Ezért meg fogjuk védeni magunkat, le fogjuk törni az olajblokádot, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani” – mondta a videóban.