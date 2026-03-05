ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Máris reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira

Infostart

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozottan elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegető kijelentéseit, hangsúlyozva, hogy Magyarországot senki nem kényszerítheti arra, hogy részt vegyen Ukrajna háborújában vagy fizessen annak költségeiért.

Mint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

Szijjártó Péter a fenti mondatokra reagálva kijelentette:

„Ez túl van minden határon: ez Ukrajna, ez az ukrán »kultúra«, ezt az embert csodálja Brüsszel, ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba...”

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: „Magyarországot és a magyar miniszterelnököt senki nem fenyegetheti, minket senki nem zsarolhat, csak azért, mert nem vagyunk hajlandók megfizetni Ukrajna háborújának az árát és nem akarunk Ukrajna miatt magasabb energiaárakat fizetni!”.

Szijjártó Péter szerint „akárhogy is fenyegetőzik Zelenszkij, akárhogy is szövetkezik Brüsszelben Von der Leyennel és a Tisza Párt brüsszeli főnökével, Weberrel, mi nem hagyjuk, hogy belesodorják Magyarországot a háborúba, nekünk Magyarország biztonsága az első, mi ki akarunk és ki is fogunk maradni Zelenszkij háborújából!”

A tárcavezető a Facebook-bejegyzése után sajtótájékoztatot is tartott:

Megismételte: Az ukrán elnök kijelentése minden határon túlmegy; ez egy teljesen új helyezet, ami kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke gyilkossággal fenyeget egy NATO- és EU-tagország miniszterelnökét. Leszögezte, hogy Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet, minket, magyarokat zsarolni nem lehet! „Akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukéért, és nem vagyunk hajlandóak az energiárért kétszer, háromszor, négyszer többet fizetni csak ő miattuk.”

Szijjártó Péter hozzátette, hogy az ukrán elnök, aki Orbán Viktort megöléssel fenyegeti, a Tisza Párt szövetségese, a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az Európai Néppárthoz való tartozás feltétele az Ukrajna-pártiság, az Európai Néppárt a legháborúpártibb pártcsalád az Európai Parlamentben, von der Layen és Manfred Weber a két legnagyobb csodálója Európában Zelenszkijnek.

„Az, hogy az ukrán elnök a megölésével fenyegette ma a magyar miniszterelnököt, az kiállítja a bizonyítványt Ukrajnáról, azokról, akik ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba, és a Tisza Pártról is, amely Ukrajna szövetségese Magyarorzágon.”

A tárcavezető hozzátette: akárhogy is fenyegetőzik Zelenszkij, a Fidesz meg fogja nyerni a választásokat, akárhogy is avatkozik be, szuverén, nemzeti kormánya marad Magyarországnak, Ukrajna pedig nem csatlakozik az Európai Unióhoz, „nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban”,

