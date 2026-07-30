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A Humpleu-barlang
Nyitókép: Info Huedin

Megnyílhat a látogatók előtt a gigantikus erdélyi barlang

Infostart / MTI

A Vlegyásza-hegységben található barlang fokozottan védett, jelenleg csak kutatók és barlangászok látogathatják. Tudományos értékét látványos galériái és gazdag cseppkőképződményei adják. Ott van az ország leghosszabb, 4 kilométeres földalatti folyója is.

Megnyitná a látogatók előtt Románia egyik leglátványosabb, és egyben a második leghosszabb barlangját, a Humpleu-barlangot (más néven Firei-völgyi Nagy-barlang) a Kolozs megyei önkormányzat – írta kedden a Monitorulcj.ro hírportál.

A közép-erdélyi megye önkormányzata ennek érdekében partnerségre lép a román állami erdészettel (Romsilva) és az Erdélyi-Szigethegység Természetvédelmi Parkkal, melynek területén a több mint 40 kilométer hosszú barlang található. Az ezt lehetővé tevő határozat-tervezet a következő ülésen kerül az önkormányzati testület elé.

A partnerség keretében a szakemberek feltérképezik, hogy a barlangban miként lehet biztonságos, hozzáférhető útvonalakat kialakítani a nagyközönség számára.

A Vlegyásza-hegységben található barlang fokozottan védett, jelenleg csak kutatók és barlangászok látogathatják. Tudományos értékét látványos galériái és gazdag cseppkőképződményei adják. Ott van az ország leghosszabb, 4 kilométeres földalatti folyója is.

Szamosfő (Maguri) község területén, 1220 méter magasságban található. Két fő- és egy mellékszintje, valamint 12 hatalmas galériája van. Ezeket labirintusszerű járatok kötik össze. Csaknem 350 hektáros területén több védett denevérfaj és számos egyéb élőlény él.

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Kezdőlap    Kultúra    Megnyílhat a látogatók előtt a gigantikus erdélyi barlang

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